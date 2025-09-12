Bloquean las cajas de seguridad de los Kovalivker por las presuntas coimas

La Justicia entiende que ese dinero podría llegar a ser parte de las presuntas coimas denunciadas.

Si bien estos datos se conocieron en las últimas horas, cabe recordar que la causa continúa bajo secreto de sumario.

Bloquean las cajas de seguridad de los Kovalivker

El apellido Kovalivker figura en la investigación debido a los audios de Diego Spagnuolo, exfuncionario de la ANDIS, donde se mencionaban negociados con proveedores, favores políticos y un entramado que, según la Justicia, tenía conexiones con el entorno de Karina Milei y miembros de la familia Menem.

Un dato que llamó la atención fue que, solo 2024, la droguería Suizo Argentina cobró 19.000 millones de pesos de la ANDIS, un volumen que posiciona a la empresa como una de las principales proveedoras del organismo.

En las últimas horas se supo además que Jonathan Kovalivker, quien logró escapar del allanamiento en Nordelta y se entregó cuatro días más tarde, entregó un celular reseteado de fábrica ante la Justicia.

Para la Justicia, podría ser interpretado como un intento de obstruir el acceso a información clave sobre llamadas, mensajes y vínculos que podrían comprometerlo en la causa.