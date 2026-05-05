Filtran imágenes de las polémicas refacciones que realizó Manuel Adorni en su casa de Indio Cuá

casa adorni

Entre las modificaciones más destacadas figura la reformulación de la pileta, que fue adaptada para reducir su profundidad y revestida con piedra en su interior y mármol travertino en el exterior.

Desde el entorno del jefe de Gabinete señalaron que se encuentran revisando los montos presentados por el contratista y sostienen que los valores estarían inflados. En ese marco, anticiparon que solicitarán una pericia para contrastar la información y discutir técnicamente el costo de las refacciones, con el objetivo de respaldar la evolución patrimonial del funcionario.