Filtran imágenes de las polémicas refacciones que realizó Manuel Adorni en su casa de Indio Cuá
Matías Tabar aseguró haber cobrado US$245 mil en efectivo y sin factura. Entre las refacciones enumeró la parrilla, el quincho, una cascada y la pileta.
En medio de un nuevo escándalo que sacude al Gobierno, luego de la declaración del arquitecto Matías Tabar, quien aseguró haber cobrado US$245 mil en efectivo por las refacciones en la casa de fin de semana de Manuel Adorni, se conocieron imágenes de la obra.
En un video de pocos segundos, difundido por Duro de Domar en C5N, se observa el interior de la vivienda en plena remodelación, con paredes sin terminar, materiales de obra dispersos y trabajadores realizando tareas. También se distinguen ventanales apoyados a la espera de ser colocados y, en el fondo, una pileta.
Las refacciones se realizaron en un lote de 400 metros cuadrados entre septiembre de 2024 y julio de 2025, e incluyeron trabajos en pisos, baño, cocina, quincho y mejoras en la pileta, entre otras intervenciones estructurales.
De acuerdo con la declaración de Tabar, los pagos se concretaron en dos etapas: US$55 mil en 2024 y US$190 mil en 2025. El arquitecto también aportó su celular y datos de los trabajadores que participaron en la obra, entre ellos albañiles, plomeros y electricistas.
En la documentación presentada, se detallan gastos específicos como la construcción de una cascada para el jardín, la reforma de una parrilla, la calefacción de la pileta, intervenciones en un SUM, la entrada, la galería y sectores internos de la vivienda. Además se registraron trabajos de pintura, revestimientos, cambios de pisos y mejoras en la cocina y la iluminación.
Entre las modificaciones más destacadas figura la reformulación de la pileta, que fue adaptada para reducir su profundidad y revestida con piedra en su interior y mármol travertino en el exterior.
Desde el entorno del jefe de Gabinete señalaron que se encuentran revisando los montos presentados por el contratista y sostienen que los valores estarían inflados. En ese marco, anticiparon que solicitarán una pericia para contrastar la información y discutir técnicamente el costo de las refacciones, con el objetivo de respaldar la evolución patrimonial del funcionario.
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