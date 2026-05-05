Ordenan peritar el celular del arquitecto que contrató Manuel Adorni para las lujosas obras de su casa

Obras de lujo y pagos "en negro", la nueva polémica de Manuel Adorni

El testimonio del arquitecto aportó detalles precisos sobre la magnitud de las reformas, que incluyeron la instalación de una cascada, un jacuzzi y la remodelación de la parrilla:

Monto total: Las obras fueron valuadas en US$245.000 .

Modalidad de pago: Según el testigo, la totalidad del dinero fue abonada en efectivo y sin factura .

Cronología: Precisó que se pagaron US$55.000 en 2024 y el saldo restante durante 2025 , en una obra que se extendió por diez meses.

Pruebas aportadas: Tabar entregó una carpeta con el registro fotográfico del "antes y después", facturas de materiales y la nómina de trabajadores involucrados.

Rechazo al pedido de detención de Manuel Adorni

A pesar de la gravedad de los testimonios sobre los contactos previos entre el imputado y el testigo, el fiscal Pollicita rechazó el pedido de detención inmediata de Manuel Adorni solicitado por la diputada Marcela Pagano.

La legisladora había invocado el riesgo de entorpecimiento de la investigación bajo la doctrina "Irurzun", pero la fiscalía consideró que, por el momento, no se dan las condiciones procesales para privar de la libertad al funcionario, mientras se aguardan los resultados del peritaje técnico sobre el teléfono de Tabar.