Cumbre en Casa Rosada: Karina Milei recibió a legisladores y analizó la agenda de seguridad y reformas

Karina Milei recibió a legisladores y analizó la agenda de seguridad y reformas

La cumbre de Karina Milei: eje en seguridad, IOMA y reforma electoral

En sintonía con las demandas vecinales, durante el encuentro se evaluaron los avances de la Mesa de Seguridad impulsada por La Libertad Avanza en la provincia. Entre los proyectos legislativos analizados se destacaron:

Uso de pistolas táser: La iniciativa para habilitar su utilización por parte de las policías municipales.

Restricción carcelaria: La prohibición del uso de teléfonos celulares en las cárceles provinciales, tomando como modelo directriz la medida ya implementada a nivel federal.

Recursos logísticos: El reordenamiento de partidas presupuestarias orientadas a la incorporación de una mayor cantidad de patrulleros para la fuerza provincial.

Asimismo, la mesa de trabajo abordó la delicada situación en torno a IOMA, analizando los lineamientos de un proyecto transversal que ambas cámaras legislativas se encuentran elaborando. Por último, la cumbre en la Casa Rosada cerró con un repaso detallado sobre la reforma electoral en la provincia de Buenos Aires y los distintos escenarios políticos que el espacio evalúa de cara al futuro institucional.