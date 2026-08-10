Cumbre en Casa Rosada: Karina Milei recibió a legisladores y analizó la agenda de seguridad y reformas
La secretaria General de la Presidencia mantuvo un encuentro de trabajo con los referentes parlamentarios provinciales y Sebastián Pareja.
En el marco de la estrategia de coordinación política con las provincias, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recibió este lunes a los legisladores provinciales de La Libertad Avanza (LLA) en el Salón Norte de la Casa Rosada, en el inicio de la agenda principal del Gobierno.
Del cónclave también formaron parte el presidente del espacio en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, y el secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia, Fabián Fernández.
En la apertura de la reunión, la funcionaria nacional expresó su agradecimiento a los legisladores por el trabajo que vienen llevando adelante para alinear y reflejar la agenda del gobierno nacional a nivel provincial.
Cuestionamientos al parate legislativo y demandas ciudadanas
Durante el repaso de la actividad parlamentaria, los referentes libertarios lamentaron la escasa cantidad de sesiones registradas a lo largo de este año tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado bonaerense, una situación que atribuyeron a la persistente falta de consenso dentro del arco político provincial.
A partir de este diagnóstico, el temario se centró en las principales problemáticas y reclamos que canaliza la ciudadanía, ubicando a la seguridad como la máxima prioridad en el termómetro social.
La cumbre de Karina Milei: eje en seguridad, IOMA y reforma electoral
En sintonía con las demandas vecinales, durante el encuentro se evaluaron los avances de la Mesa de Seguridad impulsada por La Libertad Avanza en la provincia. Entre los proyectos legislativos analizados se destacaron:
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Uso de pistolas táser: La iniciativa para habilitar su utilización por parte de las policías municipales.
Restricción carcelaria: La prohibición del uso de teléfonos celulares en las cárceles provinciales, tomando como modelo directriz la medida ya implementada a nivel federal.
Recursos logísticos: El reordenamiento de partidas presupuestarias orientadas a la incorporación de una mayor cantidad de patrulleros para la fuerza provincial.
Asimismo, la mesa de trabajo abordó la delicada situación en torno a IOMA, analizando los lineamientos de un proyecto transversal que ambas cámaras legislativas se encuentran elaborando. Por último, la cumbre en la Casa Rosada cerró con un repaso detallado sobre la reforma electoral en la provincia de Buenos Aires y los distintos escenarios políticos que el espacio evalúa de cara al futuro institucional.
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