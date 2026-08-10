Javier Milei, arrinconado por otra encuesta: el 61% de los argentinos "quiere un cambio de Gobierno" para 2027

Aunque los especialistas se apresuraron a aclarar que la medición "no describe una sociedad reconciliada con el Gobierno", en tiempos en que se realizaron marchas multitudinarias para frentar en el Senado la modificación de leyes claves, como la de Manejo del Fuego, la de acceso a la tierra por parte de entidades o personas extranjeras.

Pero los números del Observatorio tampoco muestran ciudadanos "que hayan encontrado una alternativa dominante", sino que presenta una brecha entre "el veredicto sobre la gestión y la decisión electoral".

"El primero está más consolidado que la segunda y reside tanto el riesgo para el oficialismo como la oportunidad para la oposición", agregaron desde la UBA.

En la encuesta de Zuban Córdoba y Asociados el 61,9% de los encuestados aseguró que en las próximas elecciones generales -que será en octubre de 2027- optaría por una modificación del signo político en el Gobierno, mientras que el 33,4% expresó su respaldo a la continuidad de la actual administración.

Desde el Observatorio abonaron la lectura con sus propios números, pero con una salvedad: lo que aparece "es una polarización persistente en la oferta", pero "sin transferencia automática de preferencias entre sus polos".

Quién está frente a Javier Milei

Es casi un hecho que el oficialismo intentará mantenerse en el poder en octubre de 2027. Javier Milei podría intentar la reelección aún a pesar de los escándalos de sus funcionarios predilectos, como el exvocero Manuel Adorni o su propia hermana, Karina Milei.

Pero, ¿quién podría convertirse en su principal rival en las urnas?

Desde el Observatorio remarcaron que los resultados "no registran una migración masiva y directa" desde el oficialismo hacia el principal liderazgo opositor, es decir que el "debilitamiento" de Javier Milei "no se traduce de manera equivalente" en una adhesión a la posible candidatura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, "ni en la consolidación inmediata de otro espacio".

Aún cuando parte de la ciudadanía que votó a La Libertad Avanza "reduce su identificación, se distancia de la gestión o deja de defenderla", todavía no encontró un espacio político de pertenencia o representación y por eso puede mantenerse en la "indecisión" y el voto en blanco, como en las "búsquedas de terceras opciones" o una decisión "tardía" condicionada por la campaña proselitista.

"La hipótesis que deja julio es, entonces, menos espectacular pero más exigente: hacia 2027, la disputa puede definirse no por quién convenza a una mayoría enteramente nueva, sino por quién logre conservar mejor su coalición, recuperar a quienes se alejaron y transformar el rechazo difuso en una decisión electoral efectiva", señalaron los especialistas.

"Nadie tiene hoy una mayoría asegurada. Todos compiten desde minorías, y la capacidad de retención puede ser el puente, o el obstáculo, entre una primera minoría y una mayoría de gobierno", concluyeron.