"Botas puestas": el mensaje de Javier Milei tras la caída de la Selección Argentina en la final del Mundial

Feriado Nacional tras la final del Mundial 2026: cuándo se anuncia la decisión de Javier Milei

La Casa Rosada mantiene bajo estricto análisis los pasos a seguir de cara al inicio de la semana. Se esperaba que el Ejecutivo nacional defina si decreta un feriado o un día no laborable recién después de que termine la final en el MetLife Stadium.

Si bien hasta el viernes los trascendidos indicaban que se avanzaría firmemente con un asueto para la administración pública, la determinación final quedaba postergada para el postpartido.

Según publicó el diario Clarín, el Gobierno Nacional comunicará el alcance definitivo de la medida una vez que se conozca el resultado. La intención inicial del Ejecutivo, en base a fuentes oficiales, es publicar la disposición a través del Boletín Oficial contemplando el masivo movimiento de gente que se generará en las calles.