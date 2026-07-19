"Botas puestas": el mensaje de Javier Milei tras la caída de la Selección Argentina en la final del Mundial
El Presidente utilizó sus redes minutos después de consumarse el triunfo de España en Nueva Jersey, con un mensaje de agradecimiento.
Minutos después del pitazo final en el MetLife Stadium que decretó la caída de la Selección Argentina ante España en el tiempo suplementario, el presidente Javier Milei se expresó de manera oficial a través de sus redes sociales para manifestar su apoyo al combinado nacional.
El mandatario optó por destacar el orgullo por el esfuerzo y el temperamento competitivo que exhibió el equipo, que batalló en inferioridad numérica tras la expulsión de Enzo Fernández en el cierre del tiempo reglamentario.
A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el Jefe de Estado fue contundente al reconocer la entrega de los futbolistas de la Scaloneta. "Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", escribió el Presidente de la Nación.
De esta manera, y a pesar de la frustración por no haber podido coronar el bicampeonato del mundo, el posteo presidencial se sumó a las miles de muestras de afecto y reconocimiento de los hinchas en las redes sociales, valorando un ciclo que volvió a poner al fútbol argentino en el partido más importante del planeta.
El mandatario oficial se mostró bastante activo en redes sociales durante el Mundial 2026, con varios mensajes antes y después de los partidos de la Selección Argentina.
Feriado Nacional tras la final del Mundial 2026: cuándo se anuncia la decisión de Javier Milei
La Casa Rosada mantiene bajo estricto análisis los pasos a seguir de cara al inicio de la semana. Se esperaba que el Ejecutivo nacional defina si decreta un feriado o un día no laborable recién después de que termine la final en el MetLife Stadium.
Si bien hasta el viernes los trascendidos indicaban que se avanzaría firmemente con un asueto para la administración pública, la determinación final quedaba postergada para el postpartido.
Según publicó el diario Clarín, el Gobierno Nacional comunicará el alcance definitivo de la medida una vez que se conozca el resultado. La intención inicial del Ejecutivo, en base a fuentes oficiales, es publicar la disposición a través del Boletín Oficial contemplando el masivo movimiento de gente que se generará en las calles.
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