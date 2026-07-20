Qué pasa el martes con el feriado nacional por la Selección Argentina: la decisión oficial
El presidente Javier Milei había anunciado un feriado para los festejos post mundialistas, pero supeditado a lo que quieran hacer los futbolistas.
Durante varias horas, la expectativa ciudadana se mantuvo en vilo ante la promesa oficial de dictar un feriado nacional para acompañar a la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026, algo anunciado por el propio presidente Javier Milei pero que se fue diluyendo con el correr de las horas.
Las tendencias de búsqueda en internet se dispararon ante la incertidumbre de si la jornada de descanso se fijaría para el martes 21 de julio o en algún otro momento de la semana. Sin embargo, la hoja de ruta dio un giro definitivo luego de los contactos entablados entre las autoridades nacionales, el cuerpo técnico, los futbolistas y los directivos de la AFA.
Según informó Clarín, el plantel conducido por Lionel Scaloni prefirió declinar la realización de un evento multitudinario. Por un lado, una porción considerable de las figuras no embarcó en el chárter rumbo a Buenos Aires, optando por viajar directamente a sus clubes de origen o iniciar sus recesos en el exterior.
Por otro lado, quienes sí integraron la delegación de regreso tenían previsto reencontrarse con sus familias, tomarse vacaciones o reincorporarse de inmediato a las prácticas.
Ante esta coyuntura, la bienvenida oficial quedó reducida a una recepción protocolar y de honor en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la cual incluirá la presencia de la Regimiento de Granaderos a Caballo y autobombas, pero sin escenario público ni caravana de cara a la hinchada.
Feriado nacional por la Selección Argentina, descartado
De esta manera, el martes 21 de julio se desarrollará con total normalidad en términos laborales y escolares, aunque en varios distritos no haya clases por las vacaciones de invierno.
Aunque no se descarta de manera absoluta retomar la idea de un encuentro popular en futuras ventanas internacionales, por el momento no hay ninguna fecha ni proyecto en agenda para llevar a cabo la celebración.
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