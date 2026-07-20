Qué pasa el martes con el feriado nacional por la Selección Argentina: la decisión oficial

Feriado nacional por la Selección Argentina, descartado

De esta manera, el martes 21 de julio se desarrollará con total normalidad en términos laborales y escolares, aunque en varios distritos no haya clases por las vacaciones de invierno.

Aunque no se descarta de manera absoluta retomar la idea de un encuentro popular en futuras ventanas internacionales, por el momento no hay ninguna fecha ni proyecto en agenda para llevar a cabo la celebración.