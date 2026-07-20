Javier Milei dio marcha atrás y no habrá feriado nacional para recibir a la Selección Argentina

A esa situación se sumó la tensa relación institucional que mantiene el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, con el Gobierno nacional. Esa distancia complicó cualquier posibilidad de coordinar un acto oficial para homenajear al plantel subcampeón.

En la Casa Rosada incluso recordaron el antecedente posterior al Mundial de Qatar 2022, cuando la Selección campeona del mundo rechazó realizar una visita oficial a la sede del Poder Ejecutivo y tampoco mantuvo un encuentro protocolar con representantes del Gobierno de entonces.

Ante la dificultad para organizar un festejo multitudinario, durante las últimas horas se realizaron distintas gestiones para intentar encontrar una alternativa. En ese marco, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, habría encabezado contactos con dirigentes de la AFA debido a su vínculo con Tapia, aunque las conversaciones no lograron modificar el escenario.

Mientras tanto, el vuelo que trasladará a parte de la delegación tiene previsto aterrizar durante la tarde en Ezeiza, donde solo estarán presentes familiares, allegados y un reducido operativo de seguridad. Dentro del grupo que sí regresará al país aparece Emiliano "Dibu" Martínez, mientras que otras figuras del seleccionado decidieron continuar viaje hacia sus respectivos destinos en el exterior.

La posibilidad de una celebración en la Casa Rosada también perdió fuerza debido a la escasa cantidad de futbolistas que arribarán a la Argentina. Con el feriado descartado y sin un acto oficial de gran magnitud, el regreso de la Scaloneta se desarrollará con un perfil mucho más bajo del que originalmente imaginaba el Gobierno.