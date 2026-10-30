Ni bloquear ni denunciar: gurú de redes sociales de Lula reveló truco para vencer al algoritmo de la derecha

Por el contrario, el verdadero secreto radica en la indiferencia total:

Cuando una publicación opositora aparece en el feed y el usuario decide ignorarla por completo —es decir, no leerla, no darle like, no comentar y no interactuar de ninguna forma—, el sistema de la red social procesa esa falta de respuesta.

—es decir, no leerla, no darle like, no comentar y no interactuar de ninguna forma—, el sistema de la red social procesa esa falta de respuesta. De este modo, el algoritmo interpretará que el contenido es irrelevante, ya que se le mostró al público y este eligió libremente no interactuar con él, restándole visibilidad orgánica de manera progresiva.

Rechazo a ofertas millonarias y compromiso de difusión gratuita

En medio del debate sobre el manejo de las plataformas y las técnicas de posicionamiento, Janones reveló que recibió numerosas propuestas comerciales sumamente lucrativas, incluida una oferta millonaria para comercializar cursos especializados a mil reales cada uno.

Sin embargo, el diputado rechazó todas las propuestas bajo la premisa de que todo su conocimiento fue adquirido de forma empírica y sin inversión previa. "Lo que recibí de graça eu vou repassar de graça" (Lo que recibí gratis lo voy a transmitir gratis), sentenció, comprometiéndose a compartir todas sus tácticas de manera abierta mediante publicaciones cortas en X y transmisiones en vivo sin costo alguno para sus seguidores.