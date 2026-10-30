Ni bloquear ni denunciar: gurú de redes sociales de Lula reveló truco para vencer al algoritmo de la derecha
André Janones, artífice clave de la estrategia digital que impulsó a Lula da Silva, explicó cuál es el método para neutralizar el contenido en las plataformas.
El diputado brasileño André Janones, considerado por referentes internacionales como el gran estratega digital que transformó la campaña presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, generó revuelo en las redes sociales al aclarar cuál es el verdadero truco para vencer a los algoritmos de la derecha.
A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X (ex Twitter), el legislador detalló por qué bloquear o denunciar cuentas contrarias es un error estratégico.
Por qué bloquear o denunciar perjudica a tu propio feed en las redes sociales
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Ante la viralización de sus dichos, Janones debió salir a aclarar una mala interpretación generalizada sobre su método. "NUNCA dije que la gente debería bloquear cuentas de extrema derecha. ¡Dije que deberían IGNORAR SUS PUBLICACIONES!", enfatizó de manera contundente.
Según explicó el referente digital, la acción de bloquear va en contra de la estrategia porque el algoritmo interpretará que el contenido no se consumió simplemente por una restricción impuesta por el usuario, sin evaluar la calidad del material.
Por el contrario, el verdadero secreto radica en la indiferencia total:
- Cuando una publicación opositora aparece en el feed y el usuario decide ignorarla por completo —es decir, no leerla, no darle like, no comentar y no interactuar de ninguna forma—, el sistema de la red social procesa esa falta de respuesta.
- De este modo, el algoritmo interpretará que el contenido es irrelevante, ya que se le mostró al público y este eligió libremente no interactuar con él, restándole visibilidad orgánica de manera progresiva.
Rechazo a ofertas millonarias y compromiso de difusión gratuita
En medio del debate sobre el manejo de las plataformas y las técnicas de posicionamiento, Janones reveló que recibió numerosas propuestas comerciales sumamente lucrativas, incluida una oferta millonaria para comercializar cursos especializados a mil reales cada uno.
Sin embargo, el diputado rechazó todas las propuestas bajo la premisa de que todo su conocimiento fue adquirido de forma empírica y sin inversión previa. "Lo que recibí de graça eu vou repassar de graça" (Lo que recibí gratis lo voy a transmitir gratis), sentenció, comprometiéndose a compartir todas sus tácticas de manera abierta mediante publicaciones cortas en X y transmisiones en vivo sin costo alguno para sus seguidores.
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