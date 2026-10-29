Diego Santilli defendió la participación del Gobierno en la fuga de Flávio Bolsonaro hacia los Estados Unidos

Y agregó: “Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación. Migraciones autorizó porque no había ningún impedimento”.

Flávio Bolsonaro prófugo

Flávio Bolsonaro escapó de Brasil hacia los Estados Unidos en un avión privado que abordó, junto con su esposa y sus dos hijas, en Puerto Iguazú, provincia de Misiones.

La huida contó con la intervención del gobierno de Javier Milei en la organización logística del viaje. De hecho, apenas llegó a Miami, Bolsonaro agradeció a Trump y a Milei quienes colaboraron con su fuga. Tras el estallido del escándalo se supo que fue el gobierno libertario el que le ofreció la posibilidad de utilizar Puerto Iguazú como vía de salida y funcionarios nacionales conocieron los detalles del operativo de escape.

La actuación de las autoridades argentinas también abrió cuestionamientos de sectores de la oposición, que preparan ahora interpelaciones a funcionarios nacionales para conocer más detalles sobre el procedimiento.

Flávio Bolsonaro

El referente de la ultraderecha brasileña enfrenta tres causas penales abiertas en la justicia por blanqueo de capitales, corrupción y difamación. Su situación judicial se agravó después que la Corte Suprema ordenara investigar las fuentes de financiamiento de su campaña electoral.

La justicia sospecha una posible injerencia extranjera en las elecciones presidenciales a través de una financiación irregular, una manipulación en plataformas digitales y un favorecimiento futuro a cambio de beneficios en el país.

El juez Flávio Dino cree que detrás está la organización Rockbridge Network, fundada entre otros por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.