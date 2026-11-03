C5N Voces: a quién eligen si tienen que definir la interna del peronismo por un voto

La jornada estuvo atravesada por el análisis de coyuntura, la política y la música, pero uno de los momentos de mayor color se dio fuera del escenario: una urna itinerante invitó a los asistentes y a las figuras del canal a definir, por un voto, quién debería liderar la interna del peronismo. El tópico lo planteó "Paritarias Libres" quien fue uno de los medios que cubrieron el evento.