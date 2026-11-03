C5N Voces: a quién eligen si tienen que definir la interna del peronismo por un voto
El nuevo ciclo presencial de C5N debutó a sala llena. Durante la jornada, varias figuras del canal, dirigentes políticos y periodistas se animaron a dejar su voto simbólico.
Con un Complejo C Art Media colmado a capacidad total, C5N inauguró formalmente el miércoles último "Voces", su nuevo ciclo de encuentros presenciales pensado para conectar cara a cara con la audiencia. Con Alejandro Bercovich como anfitrión principal, la primera edición se enfocó en "La economía de tu bolsillo".
La jornada estuvo atravesada por el análisis de coyuntura, la política y la música, pero uno de los momentos de mayor color se dio fuera del escenario: una urna itinerante invitó a los asistentes y a las figuras del canal a definir, por un voto, quién debería liderar la interna del peronismo. El tópico lo planteó "Paritarias Libres" quien fue uno de los medios que cubrieron el evento.
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Los votos de las figuras de C5N y la política
La consulta generó diversas reacciones entre los entrevistados, algunos optando por el voto cantado y otros por el misterio o la ironía:
- Juan Grabois: fue el primero en acercarse a la urna y, con tono distendido, aclaró: "No estoy votando por mí... pero si me quieren votar, está bueno".
- Myriam Bregman: fiel a su espacio, la diputada del Frente de Izquierda remarcó: "Yo voto por la izquierda, ya es público mi voto".
- Mariano Recalde: el senador nacional bromeó al momento de leer la boleta: "No necesité ver lo demás, no sé quién estaba", sugiriendo que su elección fue rápida y decidida.
- Ángela Lerena: la periodista deportiva aseguró que le parecía "justo" que la interna se defina con su voto, aunque no reveló su elección.
- Fernando Borroni: el periodista se sorprendió al ver la lista de candidatos y bromeó: "El último, chicos, no lo tendrían ni que haber puesto". Más tarde, al depositar su voto, mantuvo el misterio: "No voy a decir nada, el voto es secreto".
- Alejandro Bercovich: el anfitrión del evento mostró la boleta en blanco a la cámara y sentenció: "Hay uno que es obvio que no, ¿no? ¿Quieren ver?".
- Daniela Ballester: la periodista de C5N comentó que "un candidato acaba de pasar".
- Luli Trujillo: en la misma sintonía, la conductora se mostró sonriente y segura al momento de introducir su boleta en la urna, afirmando: "Voto directo".
- Rosalía Costantino, ganadora del Martín Fierro 2025, también pasó por la urna.
¿Quién gana la interna del peronismo?
El experimento de la urna dejó en claro que, más allá de la economía, el debate político y las preferencias partidarias siguen marcando el pulso de la audiencia y de los protagonistas del canal en este nuevo ciclo presencial.
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