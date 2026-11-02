El cerebro digital de Lula da Silva en C5N: "Queremos compartir nuestra experiencia con el peronismo"
En C5N, André Janones dio detalles de sus encuentros con Cristina Kirchner y Sergio Massa tras el éxito de su método en la campaña en Brasil.
Tras el éxito de la estrategia digital que impulsó la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje brasileño, sus principales gestores buscan exportar el modelo a la política argentina, según revelaron en diálogo con Gustavo "Gato" Sylvestre por C5N.
El diputado e ideólogo de la campaña en redes, André Janones, y el especialista Rafael Marroquin confirmaron que mantuvieron una extensa reunión con Cristina Kirchner para intercambiar metodologías de combate algorítmico y organización popular.
Para Janones, conocido como el "General del Ejército de Lula" por haber articulado una red movilizada de cientos de miles de militantes mediante grupos de WhatsApp para contrarrestar a la extrema derecha, las técnicas empleadas en Brasil no son exclusivas de su país.
"Es replicable en cualquier país del mundo. Creo que en la Argentina, porque tenemos más cosas en común, se puede repetir el 50 o 60% de las cosas. Y nuestra intención es compartir con el peronismo por nuestras semejanzas ideológicas", aseguró el estratega brasileño.
Por su parte, Rafael Marroquin detalló el alcance de los intercambios técnicos realizados en suelo argentino sobre la lectura del electorado y la optimización del ecosistema digital.
"Tuvimos la oportunidad de compartir un poco de cómo fueron las elecciones, los votantes, los criterios y, claro, el algoritmo", explicó el diputado.
Dos horas de estrategia con Cristina Kirchner: los detalles en C5N
Uno de los puntos centrales del paso de los estrategas de Lula por el país fue el encuentro privado con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde analizaron tanto la política regional como el impacto de las plataformas en la opinión pública.
"Hablamos mucho con Cristina. Hablamos por casi 2 horas. Con Cristina yo fui contagiado con su energía, su fuerza. Creo que nunca hablé tan bien español", confesó Janones sobre la reunión.
Esta colaboración busca trasladar la experiencia de la campaña brasileña, caracterizada por romper la hegemonía de las redes sociales mediante reglas precisas de uso algorítmico (evitar interactuar con publicaciones del adversario para no darles relevancia en Meta y potenciar contenidos propios), combinadas con la movilización de masas en el territorio.
Con este acercamiento, el peronismo busca incorporar herramientas de vanguardia tecnológica en el plano electoral para disputar la agenda pública y equilibrar el ecosistema digital frente a las fuerzas conservadoras y libertarias de la región.
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