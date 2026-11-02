El cerebro digital de Lula da Silva en C5N: "Queremos compartir nuestra experiencia con el peronismo"

"Tuvimos la oportunidad de compartir un poco de cómo fueron las elecciones, los votantes, los criterios y, claro, el algoritmo", explicó el diputado.

Dos horas de estrategia con Cristina Kirchner: los detalles en C5N

Uno de los puntos centrales del paso de los estrategas de Lula por el país fue el encuentro privado con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde analizaron tanto la política regional como el impacto de las plataformas en la opinión pública.

"Hablamos mucho con Cristina. Hablamos por casi 2 horas. Con Cristina yo fui contagiado con su energía, su fuerza. Creo que nunca hablé tan bien español", confesó Janones sobre la reunión.

Esta colaboración busca trasladar la experiencia de la campaña brasileña, caracterizada por romper la hegemonía de las redes sociales mediante reglas precisas de uso algorítmico (evitar interactuar con publicaciones del adversario para no darles relevancia en Meta y potenciar contenidos propios), combinadas con la movilización de masas en el territorio.

Con este acercamiento, el peronismo busca incorporar herramientas de vanguardia tecnológica en el plano electoral para disputar la agenda pública y equilibrar el ecosistema digital frente a las fuerzas conservadoras y libertarias de la región.

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