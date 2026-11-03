Quién está detrás de la "mamushka" offshore para quedarse con AySA: el detallado informe de C5N
El conductor Alejandro Bercovich reveló en su programa nuevos detalles sobre el entramado corporativo para hacerse de AySA.
La licitación para la escandalosa privatización de Agua y Sanitamientos Argentinos (AySA) sumó un nuevo capítulo de sospechas e investigación periodística, a partir de una reveladora investigación de Alejandro Bercovich en C5N, respecto al entramado empresarial que estaría detrás.
Luego de que el diputado del Frente Renovador Guillermo Michel denunciara serias irregularidades y sostuviera que la empresa pública fue "mal vendida", y de que la Auditoría General de la Nación (AGN) solicitara una revisión integral del proceso, un informe periodístico expuso el entramado corporativo creado para ocultar a los verdaderos beneficiarios de la concesión.
En su programa La Ley de la Selva por C5N, Bercovich detalló el rastreo internacional realizado a través de registros oficiales de tres países para desarmar la estructura detrás de PHX Aqua, el vehículo financiero que obtuvo el 55% de las acciones de la compañía distribuidora de agua potable.
La fachada de Filiberti y la "mamushka" internacional para quedarse con AySA
En el consorcio ganador figura como cara visible el empresario Mauricio Filiberti, conocido como "el rey del cloro", quien mantiene negocios históricos de provisión con AySA y es socio de José Luis Manzano en la distribuidora eléctrica Edenor.
Sin embargo, el 55% determinante del consorcio adjudicatario quedó bajo el control de PHX Aqua, una firma montada sobre lo que el periodista denominó una "mamushka empresarial en el ecosistema offshore" diseñada para diluir responsabilidades fiscales y eludir la identificación pública de sus dueños.
Tres países, capital de 1 euro y sociedades cáscara
La investigación periodística accedió a los certificados corporativos oficiales emitidos en el Reino Unido, Países Bajos y Curazao, revelando una ingeniería jurídica creada a velocidad récord pocas semanas antes del remate de la empresa estatal:
-
Londres (18 de agosto): Se constituyó la sociedad PHX Aqua Limited (Registro N° 17406504) con un capital social de apenas 1 euro.
Ámsterdam (21 de agosto): Tres días después, la firma británica creó su única subsidiaria en Países Bajos, PHX Aqua ARB B.V. Esta es la entidad que figura formalmente en los pliegos de la licitación en Argentina: se declaró con capital de 0 euros, sin empleados y anotada bajo el rubro de tenedora de acciones.
Curazao: Aparece registrado el fondo Phoenix Global Investment Fund.
En las tres jurisdicciones, los directores inscritos no son personas físicas sino firmas de representación profesional pertenecientes al grupo Amicorp, una estructura habitual para la administración de sociedades de titularidad reservada.
El rastro de Alejandro Bercovich que apunta a José Luis Manzano
Los indicios recogidos en el rastreo señalan a José Luis Manzano detrás de esta armazón corporativa:
-
El sello legal: El uso de la firma Amicorp como administradora técnica común en Londres, Ámsterdam y Curazao confirma que toda la arquitectura fue diseñada por el mismo estudio.
La homonimia táctica: El fondo de Curazao bautizado Phoenix Global Investment Fund replica la denominación de Phoenix Global Resources, la petrolera controlada por Integra Capital, el holding de Manzano.
"Es una forma de operar de los grandes dueños que no quieren ser vistos: usan un nombre o una marca que permita mostrar a la competencia que la empresa es suya, aunque no aparezca directamente en la documentación legal", explicó Bercovich durante el informe.
La prueba decisiva en el Ministerio de Economía
Pese a las revelaciones sobre el entramado en Europa y el Caribe, el informe subrayó que la confirmación jurídica definitiva sobre el titular real debe constar obligatoriamente en los archivos del Estado argentino. Por normativa legal, el consorcio debió adjuntar la Declaración Jurada de Beneficiarios Finales al presentar su propuesta licitatoria ante la cartera económica.
Frente a la opacidad denunciada en el proceso y la falta de acceso público al data room de la subasta, se confirmó la presentación de un pedido formal de Acceso a la Información Pública amparado en la Ley 27.275 para obligar al Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo a revelar el documento oficial con el nombre del dueño definitivo del recurso hídrico metropolitano.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario