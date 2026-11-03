Informe de C5N: la polémica trama detrás del mega templo evangélico inaugurado por Javier Milei

¿De dónde salieron los fondos? La defensa de la iglesia

El origen del dinero para levantar la megaestructura generó posiciones cruzadas en la provincia. El pastor y administrador del complejo, David Schlereth, aseguró en diálogo con C5N que la construcción fue sostenida íntegramente por los propios fieles a lo largo de 15 años.

"Los recursos surgieron exclusivamente de las personas que somos parte de la iglesia. Cuando arrancamos la obra, la iglesia recibió unas propiedades en donación de vecinos de Neuquén y las vendimos para encarar los trabajos. Se hizo sin ningún tipo de aporte ni del Estado ni del extranjero", indicó.

Al ser consultado sobre el costo total final del emprendimiento, Schlereth prefirió no dar cifras concretas: "No tenemos el número todavía. Una obra que llevó 15 años no es tan sencillo sacar el costo, pero nosotros somos una institución privada y no tenemos por qué darle explicaciones a nadie".