El Gobierno oficializó la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil de apenas 7 mil pesos para septiembre 2026

En lo que respecta a los meses restantes de este año, las autoridades fijaron que el monto ascenderá a $391.200 desde octubre, $398.800 desde noviembre y $406.400 desde diciembre. La escala continuará en 2027 con nuevos tramos: $414.200 a partir de enero, $422.000 desde febrero, $429.600 desde marzo y $437.000 desde abril.

Se fijó además un criterio para la prestación por desempleo que será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese del contrato que originó la situación de desempleo.

A la vez, la norma estableció límites vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente. En este sentido, en ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del salario mínimo ni superior al 100% de ese mismo valor.

Las tres centrales de trabajadores que participaron del Consejo del Salario habían reclamado llevar el SMVM a 911 mil pesos en julio y a 993 mil pesos en diciembre. El planteo tomó como referencia el valor de la canasta básica familiar, que actualmente se ubica en 1.564.716 pesos.

Resolución 4/2026: