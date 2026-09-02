El Gobierno oficializó la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil de apenas 7 mil pesos para septiembre 2026
Javier Milei y Luis Caputo siguen pisando el Salario Mínimo, Vital y Móvil que llegará a $437 mil recién en abril. Hoy debería ser de 1 millón de pesos.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, hicieron de la licuación de salarios una de las patas centrales de su fallida política de desinflación. En ese camino prácticamente congelaron el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a tal punto que hoy no cubre ni la mitad del monto que debería tener para mantener el poder de compra que tenía antes del inicio de la gestión libertaria.
Una vez más, ante la falta de acuerdo entre cámaras empresarias y centrales sindicales la semana pasada en el Consejo del Salario, el Gobierno laudó y lo hizo, como de costumbre, siguiendo la línea marcada por las empresas.
Por medio de la Resolución 4/2026 el Gobierno estableció este miércoles las subas escalonadas que tendrá el SMVM entre septiembre y abril próximo. De esta manera el 1° de septiembre el SMVM subió desde los 376.800 pesos fijado en agosto pasado hasta los 383.800 pesos. Es decir una suba de apenas 7 mil pesos. Y seguirá subiendo de manera escalonada hasta alcanzar los 437 mil pesos en abril del próximo año. Una suba de 60.200 pesos a lo largo de ocho meses.
Este piso de referencia alcanza a los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y los organismos y entidades del Estado nacional que actúen como empleadores.
“A partir del 1° de septiembre de 2026, en pesos trescientos ochenta y tres mil ochocientos ($383.800) para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo”, establece el texto oficial.
En lo que respecta a los meses restantes de este año, las autoridades fijaron que el monto ascenderá a $391.200 desde octubre, $398.800 desde noviembre y $406.400 desde diciembre. La escala continuará en 2027 con nuevos tramos: $414.200 a partir de enero, $422.000 desde febrero, $429.600 desde marzo y $437.000 desde abril.
Se fijó además un criterio para la prestación por desempleo que será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese del contrato que originó la situación de desempleo.
A la vez, la norma estableció límites vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente. En este sentido, en ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del salario mínimo ni superior al 100% de ese mismo valor.
Las tres centrales de trabajadores que participaron del Consejo del Salario habían reclamado llevar el SMVM a 911 mil pesos en julio y a 993 mil pesos en diciembre. El planteo tomó como referencia el valor de la canasta básica familiar, que actualmente se ubica en 1.564.716 pesos.
Resolución 4/2026:
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