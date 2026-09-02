Tres veces más caro: mientras desfinancia Arsat, Javier Milei oficializó el acuerdo con Starlink de Elon Musk
Milei reemplaza a Arsat por Starlink en la provisión de internet a escuelas rurales por medio de un contrato tres veces más caro que el de la empresa estatal.
El gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles lo que había anunciado días atrás: Starlink, la empresa del magnate estadounidense Elon Musk, reemplazará la empresa estatal Arsat en la provisión del servicio de internet en escuelas rurales. El contrato celebrado con el magnate libertario es tres veces más alto que el vigente con Arsat.
Así quedó plasmado en la Resolución 857/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial. Allí se dispuso aprobar "el modelo de Contrato de Donación a suscribirse entre Ente Nacional de Comunicaciones y Starlink Argentina S.R.L". La supesta "donación" refiere a los 6 mil kits completos de conectividad satelital que aportará al empresa estadounidense a 6 mil escuelas rurales. Luego el costo de instalación y del servicio será afrontado por las provincias y municipios que adhieran, a un costo muhco más alto que el ofrecido por Arsat.
Tras dos años financiados mediante una donación con cargo, provincias y municipios deberán pagar un servicio que cuesta casi el triple del que actualmente ofrece Arsat.
El convenio, anunciado días atrás por el vocero presidencial Adrián Ravier y oficializado hoy por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), prevé una inversión conjunta de aproximadamente 22 millones de dólares para dotar de internet satelital a establecimientos educativos estatales y privados de zonas rurales.
Starlink proveerá 6 mil kits por un valor estimado en 10 millones de dólares mientras que el Enacom, a través del Fondo del Servicio Universal, aportará otros 12 millones de dólares para financiar la instalación, el soporte técnico, el monitoreo de la red y el tercer año del servicio.
Luego de 24 meses de servicio bonificado, las provincias y municipios que adhieran deberán afrontar el costo del servicio corporativo de Starlink, estimado en 160 dólares mensuales por establecimiento, casi el triple de los 60 dólares que cobra la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) por el mismo servicio.
Todo ello mientras la estatal Arsat reclama al gobierno de Milei, decidido a desfinanciarla para impulsar su privatización, una deuda superior a 60 millones de dólares por servicios ya prestados a escuelas rurales que actualmente mantiene conectadas.
Además el acuerdo prevé que el costo de instalación de las antenas -que paga el Fondo del Servicio Universal y se le abona a Starlink-, "eventualmente, podrá ser deducido del aporte mensual establecido por el artículo 6° del Reglamento General del Servicio Universal". Ese artículo regula el aporte del 1% que todas las licenciatarias de telecomunicaciones deben hacer al fondo. Por lo tanto que Starlink, que es una de ellas, podrá descontarlo lo que le debe a ese fondo. Es decir que Starlink dona, cobra y compensa contra su propia obligación.
El acuerdo surgió a partir de una propuesta realizada por Starlink Argentina que presentó ante el Enacom el 15 de julio pasado. El acuerdo no surge además de ningún mecanismo de concurso, licitación ni subasta en el que distintas empresas pudieran participar y hacer su oferta de conexión de las escuelas. Es un acuerdo armado a la medida de Starlink.
Ezequiel Mc Govern, responsable de Innovación de Arsat, aseguró a Letra P que "todos estos servicios, con el SG-1, los podríamos dar sin ningún tipo de problema, hasta 50 megas por segundo y sin estos límites de datos. Actualmente lo estamos dando con el ARSAT-1 y el ARSAT-2, con el Plan de Conectividad a Escuelas Rurales, y son velocidades que quedan entre tres y cinco megas. Pero es para las escuelas que están muy alejadas o en zonas precordilleranas, donde no hay otra forma de llegar".
Y advirtió: "Starlink cobra la conexión que ofrece 160 dólares por mes. ARSAT la cobra 60 o 70 dólares, aproximadamente".
Resolución 857/2026:
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