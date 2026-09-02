Sin Javier Milei, la UIA conmemora el Día de la Industria sin nada que celebrar

La pérdida del poder de compra de los salarios, la merma del crédito para el consumo, el drástico aumento de los servicios (electricidad, gas) y la apertura indiscriminada de las importaciones son los principales factores que llevaron a esa situación crítica. Es decir, las políticas implementadas por el Gobierno Nacional en lo que va de gestión.

Y, obviamente, un Milei habituado a los halagadores aplausos del sector agropecuario, del energético o del financiero, no quiere enfrentar el ambiente tenso que, más allá de la reforma laboral que obsequió a todos los empresarios, se hará notar en Malvinas Argentinas. Será Santilli, en definitiva, quien prestará oído a los reclamos.