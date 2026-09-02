Sin Javier Milei, la UIA conmemora el Día de la Industria sin nada que celebrar
Con la mayoría de los números en rojo, la industria conmemora este miércoles su día con reclamos a un Gobierno que, desde que asumió, hace oídos sordos al sector.
La Unión Industrial Argentina (UIA) tiene previsto conmemorar este miércoles el Día de la Industria, con un acto que tendrá lugar en un establecimiento farmacéutico del partido de Malvinas Argentinas, en el noroeste del conurbano bonaerense.
Allí estará, entre otros representantes del sector, el titular de la entidad, Martín Rappallini, y por el Gobierno Nacional dirán presente el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario de Coordinación Productiva del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne, con la notable ausencia de Javier Milei.
Notable pero no inesperada, teniendo en cuenta que en el sector manufacturero el ambiente no está para bollos dada la compleja situación que atraviesa y que, casi con seguridad, será expuesta en cierta medida por Rappallini en un marco algo tenso.
Y no es para menos: desde la asunción Milei, en diciembre de 2023, y hasta mediados de este año cerraron más de 30.600 empresas industriales, con especial impacto entre las pymes, y una pérdida neta de casi 100.000 puestos de trabajo formales, siendo uno de los rubros más castigados junto a la construcción.
Por otro lado, la utilización de la capacidad instalada industrial supera apenas el 59%, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), pero con sectores en situación muy desigual: mientras en la energía, los commodities y exportación el uso de sus plantas es alto, en rubros enfocados en el mercado interno y el consumo durable sus máquinas están mayormente apagadas.
La pérdida del poder de compra de los salarios, la merma del crédito para el consumo, el drástico aumento de los servicios (electricidad, gas) y la apertura indiscriminada de las importaciones son los principales factores que llevaron a esa situación crítica. Es decir, las políticas implementadas por el Gobierno Nacional en lo que va de gestión.
Y, obviamente, un Milei habituado a los halagadores aplausos del sector agropecuario, del energético o del financiero, no quiere enfrentar el ambiente tenso que, más allá de la reforma laboral que obsequió a todos los empresarios, se hará notar en Malvinas Argentinas. Será Santilli, en definitiva, quien prestará oído a los reclamos.
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