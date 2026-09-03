¿Cambio de rumbo? Javier Milei convocó a toda la política a formar "un frente común" por Malvinas
En el tramo final de su mensaje grabado, el Presidente adoptó una postura inusualmente confrontativa hacia Reino Unido y de fuerte apertura hacia la oposición.
El mensaje en cadena nacional que el presidente Javier Milei brindó este jueves por la noche dejó una marca de giro político e institucional en lo que va de su gestión, en lo que pareció un cambio rotundo en los modos y en el eje de confrontación, al punto tal de hacer un llamado a la oposición para apoyar la causa Malvinas.
Rodeado por su gabinete de ministros y principales referentes parlamentarios, el mandatario modificó el tono habitual de su oratoria para centrarse de lleno en la Causa Malvinas, enmarcando el reclamo soberano en un escenario geopolítico de extrema sensibilidad tras los recientes movimientos diplomáticos y las declaraciones del líder estadounidense Donald Trump sobre una eventual revisión de la postura de Washington.
Hacia el cierre de su alocución, el jefe de Estado endureció los términos del posicionamiento argentino y lanzó una advertencia directa a Londres y a las potencias extranjeras que operan en la región. "Cualquier avance sobre las Islas Malvinas será considerado una falta contra la Seguridad Nacional", aseveró con firmeza.
Javier Milei sobre Malvinas: ausa política y un llamado a actuar "como una misma voz"
En un cambio rotundo respecto de la confrontación permanente que ha caracterizado el vínculo con la dirigencia opositora desde el inicio de su administración, Milei apeló a la unidad nacional y propuso una tregua en pos de los intereses estratégicos del país en el Atlántico Sur.
"Es la verdadera forma de rendir homenaje a quienes entregaron la vida por esta causa y a los veteranos que volvieron", expresó el Presidente al destacar que el Ejecutivo ya ha entablado lazos estrechos con aliados internacionales de confianza. Inmediatamente después, formuló la convocatoria central de la noche dirigida al arco político.
"A todos los argentinos y a la política, queremos transmitirles que podemos discutir muchas cosas, pero este tema demanda una pausa para mostrar un frente unido de cara al mundo y a la sociedad. Quiero invitar a toda la dirigencia política a sumarse como una misma voz a este reclamo, que es justo, porque las islas son nuestras y nos las arrebataron", sentenció el libertario.
El mensaje concluyó con una exhortación a dejar atrás las divisiones sectoriales para "convertirnos en una gran Nación que defiende nuestra soberanía", inaugurando un capítulo inédito en la narrativa exterior del oficialismo.
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