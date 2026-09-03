¿Cambio de rumbo? Javier Milei convocó a toda la política a formar "un frente común" por Malvinas

"A todos los argentinos y a la política, queremos transmitirles que podemos discutir muchas cosas, pero este tema demanda una pausa para mostrar un frente unido de cara al mundo y a la sociedad. Quiero invitar a toda la dirigencia política a sumarse como una misma voz a este reclamo, que es justo, porque las islas son nuestras y nos las arrebataron", sentenció el libertario.

El mensaje concluyó con una exhortación a dejar atrás las divisiones sectoriales para "convertirnos en una gran Nación que defiende nuestra soberanía", inaugurando un capítulo inédito en la narrativa exterior del oficialismo.