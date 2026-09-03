En qué consisten las sanciones y herramientas económicas que anunció Javier Milei por Malvinas

Decreto reglamentario de acción rápida: La normativa firmada por el mandatario instruye a todos los organismos del Estado a centralizar y remitir de manera directa a la Cancillería cualquier información sobre incumplimientos legales. El objetivo es dotar al procedimiento de mayor celeridad y coordinación institucional para accionar las sanciones diplomáticas y comerciales en tiempo récord.

Declaraciones juradas obligatorias (DDJJ) y blindaje del RIGI: Se implementará la exigencia de declaraciones juradas en todos los trámites hidrocarburíferos y en los proyectos amparados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esta herramienta busca auditar y filtrar que aquellas empresas o inversores que operen en el país no mantengan vínculos con la explotación ilegal de la Plataforma Continental argentina sin reconocimiento de soberanía.

Endurecimiento de la Ley N° 26.659: El Gobierno enviará al Congreso una reforma de esta ley histórica —que ya castiga la exploración y explotación inconsulta de hidrocarburos—. La modificación elevará las penalidades y ampliará drásticamente su alcance, extendiendo consecuencias penales y administrativas a todas aquellas empresas proveedoras o prestadoras de servicios que asistan de forma directa o indirecta a las firmas que realizan extracciones en la zona en litigio.