En qué consisten las sanciones y herramientas económicas que anunció Javier Milei por Malvinas
Las medidas apuntan a bloquear financieramente y castigar a empresas e inversores que participen en la explotación petrolera en la Plataforma Continental.
Frente al avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion en las aguas circundantes a las Islas Malvinas, calificado por el Ejecutivo como un peligro inminente de apropiación de recursos no renovables; el presidente Javier Milei estructuró un esquema de sanciones económicas, administrativas y penales destinado a cercar a las firmas que operen sin autorización argentina en el Atlántico Sur.
El núcleo de la ofensiva legal se divide en acciones inmediatas por decreto y proyectos legislativos para endurecer la normativa vigente, buscando cortar el financiamiento y la red de servicios logísticos que sustentan la actividad petrolera británica en la zona en disputa.
El alcance de las medidas y sanciones anunciadas por Javier Milei
El plan punitivo y de control diseñado por el Gobierno contempla los siguientes ejes principales:
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Decreto reglamentario de acción rápida: La normativa firmada por el mandatario instruye a todos los organismos del Estado a centralizar y remitir de manera directa a la Cancillería cualquier información sobre incumplimientos legales. El objetivo es dotar al procedimiento de mayor celeridad y coordinación institucional para accionar las sanciones diplomáticas y comerciales en tiempo récord.
Declaraciones juradas obligatorias (DDJJ) y blindaje del RIGI: Se implementará la exigencia de declaraciones juradas en todos los trámites hidrocarburíferos y en los proyectos amparados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esta herramienta busca auditar y filtrar que aquellas empresas o inversores que operen en el país no mantengan vínculos con la explotación ilegal de la Plataforma Continental argentina sin reconocimiento de soberanía.
Endurecimiento de la Ley N° 26.659: El Gobierno enviará al Congreso una reforma de esta ley histórica —que ya castiga la exploración y explotación inconsulta de hidrocarburos—. La modificación elevará las penalidades y ampliará drásticamente su alcance, extendiendo consecuencias penales y administrativas a todas aquellas empresas proveedoras o prestadoras de servicios que asistan de forma directa o indirecta a las firmas que realizan extracciones en la zona en litigio.
Articulación de Defensa y Seguridad: A la par del bloqueo normativo, el paquete se complementa con la asignación de mayores recursos al Ministerio de Defensa para potenciar la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y consolidar un polo logístico y de control soberano en el Atlántico Sur, blindando el área de influencia estratégica ante cualquier avance unilateral.
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