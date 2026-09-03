Javier Milei recurre a una ley kirchnerista para sancionar a empresas que operen en las Islas Malvinas

El decreto kirchnerista de Javier Milei

En principio y de manera urgente, Javier Milei ya firmó un decreto para agilizar los procesos sancionatorios de la Ley 26.659, sancionada en marzo de 2011, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

Como se anticipó, lo que quiere ser una novedad mileísta es casi un refrito que revela en realidad la fragilidad política en la que se encuentra su Gobierno; y dicho sea de paso, bienvenido sea el flamante entusiasmo nacionalista del Presidente.

La ley, en concreto, prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina -que incluye el archipiélago- sin la autorización formal del Estado Nacional, buscando así proteger los recursos naturales del país y reafirmar la soberanía sobre las Malvinas y los espacios marítimos circundantes.

Mediante la ley y el decreto, toda empresa, accionista, director o proveedor que opere ilegalmente en aguas de las Malvinas quedará inhabilitado para operar en el territorio continental argentino. Además prevé penalizaciones a las empresas radicadas en nuestro país que presten cualquier tipo de apoyo logístico, insumos o servicios a estas petroleras.