Caída de Nicolás Maduro: cómo reaccionó el arco político argentino a la invasión de Donald Trump
Caracas, la capital de Venezuela fue bombardeada por EEUU y Maduro capturado por los estadounidenses. Cómo repercute esto en la política argentina.
El inicio de 2026 trajo consigo el evento geopolítico más disruptivo de la década en América Latina. En una maniobra que combina la contundencia militar con un alto impacto simbólico, Estados Unidos intervino directamente en Venezuela, logrando la captura de Nicolás Maduro.
La denominada Operación "Lanza del Sur", que comenzó en la madrugada de este sábado 3 de enero, representa no solo un cambio de régimen forzado, sino una reconfiguración total del equilibrio de poder en el hemisferio occidental, según plantean desde América del Norte.
La intervención, ejecutada bajo las órdenes directas de Donald Trump, no fue una sorpresa total para los analistas, dado el despliegue naval previo en el Caribe, pero sí lo fue su ejecución quirúrgica. Según informes del Pentágono, fuerzas de élite de la Delta Force lideraron las maniobras terrestres en puntos clave de Caracas, logrando la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron extraídos del país de inmediato.
Este movimiento marca el fin de un ciclo de resistencia del chavismo que duró más de dos décadas, enfrentando ahora un escenario de acefalía y ocupación incierta.
Desde una perspectiva geopolítica, la caída de Maduro mediante una intervención militar directa de Washington abre un debate profundo sobre la soberanía nacional y la seguridad regional. Mientras algunos sectores ven en esta acción el "fin del régimen narcoterrorista", otros advierten sobre el peligroso precedente de una invasión en suelo sudamericano en pleno siglo XXI.
La estabilidad de la región pende de un hilo, mientras los mercados internacionales y las potencias aliadas a Caracas, como Rusia y China, observan con cautela una movida que redefine la doctrina de intervención estadounidense.
Las reacciones del arco político argentino sobre Venezuela
Como era de esperarse, la política argentina no tardó en fracturarse frente a la noticia. Desde los sectores vinculados a la derecha y el liberalismo, se celebró la captura de Maduro como un "triunfo de la libertad" y el fin de una dictadura que afectó profundamente a la estabilidad migratoria y económica de la región. Por el contrario, dirigentes de la izquierda y sectores del peronismo condenaron enérgicamente la invasión, calificándola como un atropello imperialista y una violación flagrante del derecho internacional. Esta polarización refleja la histórica división del país frente a la "cuestión venezolana", oscilando entre el apoyo al intervencionismo democrático y la defensa irrestricta de la autodeterminación de los pueblos.
Axel Kicillof: El gobernador de la provincia de Buenos Aires lanzó un comunicado manifestándose en contra de la intervención de Trump en Venezuela.
Javier Milei: El presidente de la Nación manifestó su apoyo a Trump a través de su cuenta de X.
Wado de Pedro: el senador solamente reposteó un comunicado del Partido Justicialista manifestándose en contra de la situación de Venezuela.
Juan Grabois: a través de su cuenta de X escribió: "¿Caída de Maduro titulan? ¿Festejan? Además de perversos, ¿Son idiotas? ¿Festejan una guerra? ¿No vieron cómo quedó Medio Oriente después de Libia, Irak y Siria? No importa si es Maduro, Lula o Kast. Es invasión, bombardeo y secuestro. Es guerra. Es la destrucción del derecho público internacional. Es ilegal. Es criminal. Es el fin de Latinoamérica como zona de paz. Junto a nuestro más enérgico repudio, reafirmo nuestro compromiso militante en la resistencia no-violenta contra la barbarie asesina yankee que festeja el cipayaje local, en defensa de la paz hemisférica y la autodeterminación de los pueblos".
Patricia Bullrich: La senadora nacional y ex ministra de Seguridad por la Libertad Avanza compartió dos posteos en X. En el primero escribió "Venezuela será libre" y después añadió: "Argentina, al igual que los Estados Unidos, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, una estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro. Hoy es un día histórico. Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica".
Mauricio Macri: El ex presidente lanzó un comunicado a través de su cuenta de X donde celebró la captura de Maduro. "Durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice. Apoyé a sus presidentes electos, denuncié el fraude y siempre estuve del lado de la querida María Corina Machado, la gran luchadora por la libertad de Venezuela. Hoy celebro la detención de Nicolás Maduro, y ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno. Espero que el orden democrático pueda restablecerse de inmediato. Se inicia una época nueva: Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura", escribió.
Horacio Rodríguez Larreta: En un comunicado en su cuenta de X escribió: "Venezuela sufre desde hace años una narcodictadura que empobreció a su pueblo, empujó a millones al exilio y cometió todo tipo de crímenes. Maduro es un dictador sanguinario. Y es muy bueno para los venezolanos que no esté más. Hay, sin embargo, un principio que no se puede violar unilateralmente: el respeto a la soberanía de los Estados. Es un antecedente peligroso. Aun frente a gobiernos injustos, autoritarios y violentos. La salida para Venezuela no puede ser la imposición externa. Tiene que ser democrática. Tiene que ser venezolana. Que la palabra vuelva al pueblo. Que decidan en libertad. Elecciones libres ya".
