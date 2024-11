Cambios: la decisión del Gobierno con los feriados puente en 2025

En 2024, el Gobierno hizo uso de los tres feriados con fines turísticos, generando, por ejemplo, una inédita semana de dos días laborales. En este marco, hubo a lo largo del año unos siete fines de semana largos.

Por ley, el Gobierno está facultado para fijar "hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes". Según el texto, “dicha facultad deviene en una política destinada a impulsar el turismo interno de la República Argentina” y busca “coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo”.

Qué pasa con los feriado puente turístico en 2025

El gobierno de Javier Milei eliminó este jueves los feriados con fines turísticos y los reemplazó por días no laborables. De este modo asestó un fuerte revés a la industria turística ya que depende de los empleadores otorgar o no el día libre a sus trabajadores cuando se trata de días no laborables.

Los empleadores no deben además abonar la jornada doble en esos casos ya que no se trata de feriados. De esta manera el Gobierno no habilitó ningún feriado extra largo "obligatorio" para el próximo año.

Según el artículo 1° del decreto, los tres días no laborables con fines turísticos de 2025 serán el:

Viernes 2 de mayo , que se suma al 1° de Mayo, Día del Trabajador.

, que se suma al 1° de Mayo, Día del Trabajador. Viernes 15 de agosto , en la víspera del 17 del mismo mes, paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

, en la víspera del 17 del mismo mes, paso a la inmortalidad del General José de San Martín. Viernes 21 de noviembre, que se suma al Día de la Soberanía Nacional, el 20 de ese mes.

Entre los considerandos, el decreto señala que “mediante la Ley N° 27.399 se establece el régimen de feriados nacionales y días no laborables” y que “por el artículo 6° de la norma mencionada se determina que los feriados nacionales trasladables previstos en la citada ley cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior y los que coincidan con los días jueves y viernes, al día lunes siguiente”.

Cómo queda el calendario de feriados en 2025

Enero

Miércoles 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Marzo

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval (feriado inamovible)

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)

Jueves 17 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 18 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Viernes 2 de mayo: día no laborable puente

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se trasladaría del martes 17 de junio por ser un feriado trasladable)

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)