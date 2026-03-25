Feriados: la decisión oficial sobre la coincidencia clave para formar un fin de semana extra largo en abril
El cuarto mes del 2026 tiene una particularidad que da lugar a un descanso extendido para los trabajadores. Qué definió el Gobierno de Javier Milei.
El calendario de 2026 presenta una configuración particular para el mes de abril, generando un fin de semana largo que combina la conmemoración religiosa de Semana Santa con una de las fechas más sensibles del sentimiento nacional argentino: el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Tradicionalmente, en Argentina existe una distinción legal importante durante la Semana Santa: mientras que el Viernes Santo es un feriado nacional inamovible, el Jueves Santo está catalogado como "día no laborable", lo que significa que, habitualmente, queda a criterio del empleador si se trabaja o no, y no se percibe remuneración doble en caso de actividad.
Sin embargo, este año se produce una particularidad excepcional: el Jueves Santo cae 2 de abril. Al coincidir con el feriado nacional por Malvinas, la jornada adquiere automáticamente el carácter de feriado inamovible.
De esta manera, se garantiza que tanto el jueves como el viernes sean días de descanso obligatorio para la administración pública y el sector privado por igual.
Cómo queda el fin de semana largo XL de Semana Santa
Con este esquema, el descanso se extenderá durante cuatro jornadas consecutivas, facilitando el movimiento turístico y las reuniones familiares:
- Jueves 2 de abril: Feriado Nacional (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas / Jueves Santo).
- Viernes 3 de abril: Feriado Nacional (Viernes Santo).
- Sábado 4 de abril: Sábado de Gloria.
- Domingo 5 de abril: Domingo de Resurrección (Pascua).
- Impacto en el turismo y el consumo
Para el sector turístico, esta unificación de fechas representa una oportunidad clave en el primer semestre del año. Al tratarse de dos feriados nacionales pegados, se espera una ocupación récord en los principales destinos del país, especialmente considerando que el 2 de abril es una fecha que suele movilizar actos oficiales y homenajes en diversos puntos de la Argentina.
Por otro lado, el comercio deberá prestar especial atención a la normativa de feriados para ambos días, ya que el régimen de pago para quienes deban cumplir tareas el jueves 2 de abril será el correspondiente a un feriado nacional (pago doble), a diferencia de lo que ocurre en los años donde el Jueves Santo funciona simplemente como día no laborable.
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