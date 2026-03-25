Feriados: la decisión oficial sobre la coincidencia clave para formar un fin de semana extra largo en abril

Cómo queda el fin de semana largo XL de Semana Santa

Con este esquema, el descanso se extenderá durante cuatro jornadas consecutivas, facilitando el movimiento turístico y las reuniones familiares:

Jueves 2 de abril: Feriado Nacional (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas / Jueves Santo).

Feriado Nacional (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas / Jueves Santo). Viernes 3 de abril: Feriado Nacional (Viernes Santo).

Feriado Nacional (Viernes Santo). Sábado 4 de abril: Sábado de Gloria.

Sábado de Gloria. Domingo 5 de abril: Domingo de Resurrección (Pascua).

Domingo de Resurrección (Pascua). Impacto en el turismo y el consumo

Para el sector turístico, esta unificación de fechas representa una oportunidad clave en el primer semestre del año. Al tratarse de dos feriados nacionales pegados, se espera una ocupación récord en los principales destinos del país, especialmente considerando que el 2 de abril es una fecha que suele movilizar actos oficiales y homenajes en diversos puntos de la Argentina.

Por otro lado, el comercio deberá prestar especial atención a la normativa de feriados para ambos días, ya que el régimen de pago para quienes deban cumplir tareas el jueves 2 de abril será el correspondiente a un feriado nacional (pago doble), a diferencia de lo que ocurre en los años donde el Jueves Santo funciona simplemente como día no laborable.