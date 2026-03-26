Los feriados y fines de semana largos que resta transitar del 2026

Esta medida busca equilibrar el descanso de los trabajadores con el impulso a la economía local y los servicios turísticos. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, también detalla cómo se aplican estos días: los feriados pagados implican que el empleado que no trabaje recibe su salario habitual, mientras que quienes laboren durante esos días obtienen el doble de la remuneración diaria.