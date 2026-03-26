Los feriados y fines de semana largos que resta transitar del 2026
El Gobierno oficializó las fechas de los fines de semana largos turísticos, destinados a potenciar el turismo y la actividad económica en todo el país.
El calendario 2026 ya fue oficializado e incluye feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos, pensados para generar fin de semana largo y estimular el turismo interno, impulsando el movimiento económico en distintos puntos del país.
En total, Argentina contará con 12 fines de semana largos, una oportunidad ideal para recorrer distintos destinos y fortalecer el turismo regional. Salvo septiembre, cada mes ofrecerá al menos un período extendido, combinando feriados y días no laborables, para viajes cortos, visitas a familiares o experiencias gastronómicas y recreativas en distintas provincias.
Esta medida busca equilibrar el descanso de los trabajadores con el impulso a la economía local y los servicios turísticos. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, también detalla cómo se aplican estos días: los feriados pagados implican que el empleado que no trabaje recibe su salario habitual, mientras que quienes laboren durante esos días obtienen el doble de la remuneración diaria.
Los feriados puente o findes XL se diseñan para unir un feriado con un fin de semana, generando cuatro días consecutivos de descanso, incentivando viajes internos y generando un impacto positivo en la hotelería, gastronomía, transporte y comercio regional, fortaleciendo la actividad turística en todo el país.
Calendario de feriados y fines de semana largo 2026
Feriados inamovibles 2026
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
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