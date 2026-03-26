Los feriados restantes para este 2026: los detalles
Entre feriados y días no laborables, el 2026 tendrá múltiples fines de semana largos ideales para organizar escapadas durante todo el año.
El calendario oficial ya está definido y trae varias oportunidades para descansar y viajar. El Gobierno nacional ya oficializó el calendario de feriados 2026, que incluye no solo las fechas tradicionales, sino también días no laborables con fines turísticos para incentivar los viajes dentro del país.
Este esquema busca impulsar sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte, al mismo tiempo que permite a las personas planificar descansos a lo largo del año.
Una de las principales ventajas es la gran cantidad de fines de semana largos, que en total serán alrededor de 12, lo que facilita organizar escapadas sin necesidad de tomar muchos días de vacaciones.
Calendario de feriados 2026
El año comenzó con el 1° de enero, pero todavía quedan varias fechas clave para tener en cuenta:
- Febrero: lunes 16 y martes 17 (Carnaval)
- Marzo: lunes 23 (día no laborable turístico) y martes 24 (Día de la Memoria)
- Abril: 2 de abril (Malvinas) y Semana Santa
- Mayo: 1° de mayo (Día del Trabajador) y 25 de mayo
- Junio: lunes 15 (Güemes) y 20 de junio (Belgrano)
- Julio: 9 de julio (Independencia) y viernes 10 (turístico)
- Agosto: lunes 17 (San Martín)
- Octubre: lunes 12 (Diversidad Cultural)
- Noviembre: lunes 23 (Soberanía Nacional)
- Diciembre: 7 y 8 de diciembre, y Navidad (25)
Además, es importante distinguir entre feriados y días no laborables. Mientras que los feriados son obligatorios y se pagan con recargo en caso de trabajarse, los días no laborables dependen de la decisión del empleador.
En este contexto, fechas como Carnaval, Semana Santa y los feriados puente aparecen como los momentos más elegidos para viajar.
Con este calendario, el 2026 se presenta como un año ideal para combinar trabajo y descanso, con múltiples oportunidades para organizar viajes cortos, escapadas y encuentros familiares a lo largo de todo el país.
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