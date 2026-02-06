El Gobierno celebró el acuerdo comercial con EEUU como "acceso preferencial al mercado norteamericano"

"La apertura del mercado estadounidense a medicamentos e insumos médicos argentinos habilita las exportaciones de alto valor agregado y beneficia directamente a provincias como Córdoba y Santa Fe. También va a beneficiar a provincias mineras como Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca", enumeró.

Por su parte, Pablo Quirno puntualizó que este acuerdo es el “primer tratado en América Latina que tiene un concepto no solo de comercio, sino también de inversiones”, y destacó que abre la puerta a la producción argentina “a un mercado de 340 millones de habitantes, donde nuestros productos van a ser muy bien recibidos", en referencia a la población de los Estados Unidos.

adorni selfie quirno caputo etc Manuel Adorni compartió la foto del festejo libertario

"Este camino que nos lleva a firmar este acuerdo es producto de esa convicción y también de haber generado resultados que nos hacen previsibles y que hacen que esta relación estratégica con los Estados Unidos, y con otros países del mundo, sea tan importante —de acá al futuro— para el crecimiento de los argentinos", agregó el Canciller.

Alineamiento político y económico como bandera

"Nosotros tenemos como lema la apertura al comercio con Estados Unidos. Confiamos en que nos lleve a un futuro de crecimiento, mayor bienestar, mayor relevancia para la Argentina en el plano global y otro sinfín de beneficios en el futuro", sentenció este viernes Manuel Adorni antes de remarcar que el gobierno libertario siempre buscó un tratado con Washington.

"Desde la campaña que lo llevó a la Presidencia, el presidente Javier Milei determinó que quería tener una alianza estratégica con Estados Unidos. Muchos creyeron que no iba a ser posible y hoy somos el primer gobierno de América del Sur en la historia en lograr un acuerdo comercial de este tipo, de estas características", señaló.

A su turno, Pablo Quirno remarcó que "cuando los Estados Unidos iniciaron una nueva etapa en su política comercial, nuestro país no improvisó: llegó con propuestas, con trabajo previo y con una hoja de ruta definida".

Ese inicio de etapa en Estados Unidos se debió a la elección presidencial que ganó Donald Trump, en la Casa Blanca desde 2024. "Argentina fue el primer país del mundo que se sentó a la mesa con Estados Unidos luego de que Estados Unidos abriera esta nueva etapa en su política", recordó el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

adorni caputo quirno et al La "banda" libertaria, en una secuencia de heist film digna de Hollywood

"Este mismo enfoque se refleja en otros avances recientes logrados, como la firma de los acuerdos Mercosur-EFTA y Mercosur-Unión Europea, cuyo acuerdo fue enviado ayer al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias; el acuerdo con Singapur, que también será enviado próximamente; y la profundización de vínculos con socios estratégicos a través de nuestra membresía en el Consejo de Paz, una iniciativa también del presidente Trump", precisó.

"Nosotros no vamos a parar en este acuerdo, vamos a seguir generando acuerdo, no solo con Estados Unidos, sino con todos los países del mundo", aseguró un Quirno saboreando las mieles del éxito percibido, antes de referirse al anterior intento de Washington por controlar el comercio y las economías de Latinoamérica.

“Paradójicamente, hace veinte años, en el 2005, cuando tuvimos la Cumbre de las Américas en Argentina, donde vino el presidente de los Estados Unidos, tuvimos aquella famosa frase: 'ALCA, al carajo'. Gracias a Dios, veinte años después podemos gritar 'viva la libertad, carajo'", celebró Quirno.