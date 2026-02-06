Manuel Adorni cruzó a un periodista para evadir su pregunta: "No es una charla de café"
El jefe de Gabinete se mostró algo tenso con un periodista durante la conferencia de prensa por el acuerdo comercial con Estados Unidos.
Casi en simultáneo con la creación de la polémica Oficina de Respuesta Oficial, presuntamente destinada a desmentir periodistas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, protagonizó un tenso momento con Rodrigo Jorge, al que le respondió con ironía pero para evadir su pregunta durante la conferencia de prensa sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos.
Incluso ante la visible incomodidad de Pablo Quirno, y al pretender limitarle el número de preguntas, el exvocero ironizó con el periodista, al que lo invitó a una “cervecería”.
“No una charla de café, Rodrigo. Pactamos preguntas, dejamos que pregunten más de una pregunta cada uno, pero no lo hagamos charla porque nos juntamos en otro momento o en la cervecería de acá en frente en algún momento, no hay problema”, sentenció un filoso Adorni.
La situación tuvo lugar durante la conferencia de prensa que los funcionarios brindaron en Casa Rosada para dar precisiones sobre el acuerdo con Estados Unidos.
El jefe de Gabinete incluso remarcó que el acuerdo también consolida el liderazgo regional de la Argentina, y que el país muestra “que el camino hacia adelante es a través del capitalismo y el libre comercio, y no el estatismo proteccionista en el que estuvimos sumergidos —al extremo— hasta hace poco tiempo”.
"El acuerdo comprende compromisos de inversión; acceso preferencial al mercado norteamericano para muchas de nuestras industrias y consolida la relación bilateral estratégica. También incluye la eliminación de aranceles recíprocos para 1675 productos, entre otros beneficios", enunció Manuel Adorni, para quien gracias a la apertura ganadera recíproca, "Argentina podría quintuplicar sus exportaciones de carne y beneficiar a provincias ganaderas como Buenos Aires".
Por su parte, Pablo Quirno puntualizó que este acuerdo es el “primer tratado en América Latina que tiene un concepto no solo de comercio, sino también de inversiones”, y destacó que abre la puerta a la producción argentina “a un mercado de 340 millones de habitantes, donde nuestros productos van a ser muy bien recibidos", en referencia a la población de los Estados Unidos.
