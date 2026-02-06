Manuel Adorni cruzó a un periodista para evadir su pregunta: "No es una charla de café"

"El acuerdo comprende compromisos de inversión; acceso preferencial al mercado norteamericano para muchas de nuestras industrias y consolida la relación bilateral estratégica. También incluye la eliminación de aranceles recíprocos para 1675 productos, entre otros beneficios", enunció Manuel Adorni, para quien gracias a la apertura ganadera recíproca, "Argentina podría quintuplicar sus exportaciones de carne y beneficiar a provincias ganaderas como Buenos Aires".

Por su parte, Pablo Quirno puntualizó que este acuerdo es el “primer tratado en América Latina que tiene un concepto no solo de comercio, sino también de inversiones”, y destacó que abre la puerta a la producción argentina “a un mercado de 340 millones de habitantes, donde nuestros productos van a ser muy bien recibidos", en referencia a la población de los Estados Unidos.