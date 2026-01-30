Cancillería recomendó no viajar a Cuba tras la escalada del conflicto con Estados Unidos

A través de su cuenta oficial en X, el organismo señaló: “Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla. Se sugiere a quienes residen actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación.” De esta manera, la advertencia no solo alcanza a potenciales viajeros, sino también a quienes ya se encuentran en territorio cubano.