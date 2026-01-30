Cancillería recomendó no viajar a Cuba tras la escalada del conflicto con Estados Unidos
Advirtió por el deterioro de las condiciones de vida en la isla y alertó sobre problemas con servicios básicos, combustible y abastecimiento.
La Cancillería Argentina difundió este viernes por la tarde un comunicado oficial en el que aconseja a los ciudadanos argentinos evitar o postergar viajes turísticos a Cuba, en un contexto marcado por serias dificultades en el funcionamiento de servicios esenciales y el acceso a productos básicos.
A través de su cuenta oficial en X, el organismo señaló: “Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla. Se sugiere a quienes residen actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación.” De esta manera, la advertencia no solo alcanza a potenciales viajeros, sino también a quienes ya se encuentran en territorio cubano.
En el mismo mensaje, Cancillería detalló el panorama que motivó la recomendación. “Se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el servicio de agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos.” El cuadro descripto refleja un escenario complejo que puede impactar de manera directa en la estadía de visitantes extranjeros.
La isla atraviesa desde hace tiempo una crisis económica y energética que se traduce en cortes de luz frecuentes, dificultades en el transporte y problemas de abastecimiento. Estas situaciones, que golpean con fuerza a la población local, también repercuten en la infraestructura turística y en la prestación de servicios para quienes viajan por descanso o trabajo.
Si bien no se trata de una prohibición formal, este tipo de comunicados forman parte de las recomendaciones que suelen emitir las autoridades cuando detectan contextos adversos para sus ciudadanos en el exterior. En este caso, el mensaje oficial apunta a que cada viajero evalúe con prudencia sus planes y siga de cerca la información difundida por los canales oficiales.
