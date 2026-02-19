El valor de los trabajadores: el paro general le costará a la economía argentina unos 489 millones de dólares

Si este sector no se hubiera adherido al paro y el resto de los trabajadores hubiera podido movilizarse a sus puestos o consumir con normalidad, el impacto económico se habría reducido drásticamente a unos USD 180 millones.

Los sectores más golpeados por el paro general

El valor del trabajo físico e intelectual queda en evidencia al desglosar los sectores productivos que sufren las mayores mermas, muchas de ellas de carácter irrecuperable:

Industria Manufacturera: Es el sector productor de bienes más afectado, con una pérdida proyectada de $139.105 millones.

Enseñanza, Servicios Sociales y Salud: Al paralizarse, ven esfumarse $110.759 millones del PBI diario.

Construcción: Reporta caídas intradiarias de $67.901 millones.

Comercio (mayorista y minorista): Suma pérdidas por $50.190 millones.

Si bien los especialistas de la UADE asumen en su modelo que el 60% de lo perdido a nivel general podría recuperarse durante el mes siguiente, la realidad es muy dispar según el rubro. Mientras que el comercio podría recuperar un 30% de las ventas no realizadas compensándolas en los días posteriores, rubros de servicios como hoteles y restaurantes (que pierden casi $10.000 millones hoy) enfrentan pérdidas definitivas con una tasa de recuperación del 0%.

A pesar de lo abultado de las cifras, el impacto económico de este jueves es ligeramente inferior a las huelgas previas. Esto no se explica por un menor poder de convocatoria, sino por cuestiones de estacionalidad: febrero es un mes con menor intensidad de actividad económica en comparación con los paros de mayo de 2024 (USD 544 millones), octubre de 2024 (USD 505 millones) y abril de 2025 (USD 539 millones).