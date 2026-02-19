Paro general: cómo saber si tu vuelo fue cancelado o reprogramado por la medida de fuerza de la CGT
Más de 450 servicios afectados en Ezeiza y Aeroparque por el paro general de la CGT. Cómo consultar el estado de tu pasaje antes de ir al aeropuerto.
El paro general de este jueves 19 de febrero convocado por la CGT y la adhesión de los gremios aeronáuticos generó un fuerte impacto en el tráfico aéreo. Con cientos de vuelos cancelados y decenas de servicios reprogramados en Aeroparque y Ezeiza, la incertidumbre se apoderó de miles de pasajeros que tenían viajes previstos para la jornada.
Para evitar esperas innecesarias y aglomeraciones en las terminales, las autoridades y las compañías aéreas recomiendan no trasladarse a los aeropuertos sin antes tener la confirmación oficial de que el avión despegará.
A continuación, una guía práctica para consultar el estado de tu pasaje desde tu celular o computadora.
Paso a paso: cómo consultar el estado de tu vuelo
La forma más rápida y segura de conocer la situación de tu viaje es a través de los canales oficiales de la aerolínea con la que compraste el pasaje. Para ello, vas a necesitar tu código de reserva (PNR), que es una combinación de seis letras y números.
-
Páginas web oficiales: Ingresá al sitio web de tu aerolínea (Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSmart, LATAM, etc.) y buscá la sección "Estado de vuelo" o "Mis Viajes". Al ingresar tu código de reserva y tu apellido, el sistema te indicará si el servicio está "En horario", "Demorado", "Reprogramado" o "Cancelado".
Aplicaciones móviles: Si tenés descargada la app de la compañía en tu teléfono, las notificaciones suelen actualizarse en tiempo real. Revisá la pestaña de tus viajes activos.
Correo electrónico y SMS: Revisá la bandeja de entrada (y la carpeta de Spam) del mail con el que realizaste la compra. Ante contingencias masivas como este paro, las empresas envían avisos automáticos informando los cambios de itinerario y las opciones de devolución o cambio de fecha.
El monitor de Aeropuertos Argentina 2000
Otra herramienta de gran utilidad para chequear la actividad en tiempo real es el sitio web de Aeropuertos Argentina 2000.
En su página principal, la concesionaria ofrece un buscador donde podés filtrar por aeropuerto (Ezeiza o Aeroparque), seleccionar si es un vuelo de "Arribo" o "Partida", y ver la grilla completa con los horarios estimados y el estado operativo (por ejemplo, si figura "Consulte a Cía" generalmente implica una afectación).
Qué hacer si tu vuelo fue afectado por el paro general
Si confirmás que tu vuelo sufrió modificaciones por la medida de fuerza, tené en cuenta las siguientes recomendaciones:
-
No vayas al aeropuerto: Si tu vuelo figura como "Cancelado", los mostradores presenciales de atención al cliente probablemente estén cerrados o con personal mínimo debido a la huelga.
Gestión online: Las aerolíneas habilitan en sus sitios web opciones de "flexibilidad" para que los pasajeros afectados por causas de fuerza mayor puedan cambiar la fecha de su vuelo sin penalidades o solicitar la devolución del dinero a través de vouchers o reintegros.
Atención al caso Flybondi: Recordá que si volabas con esta aerolínea desde Aeroparque, la empresa trasladó toda su operación de este jueves al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para poder prestar servicio con su propio personal de rampa.
