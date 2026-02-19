Paro general: cómo saber si tu vuelo fue cancelado o reprogramado por la medida de fuerza de la CGT

El monitor de Aeropuertos Argentina 2000

Otra herramienta de gran utilidad para chequear la actividad en tiempo real es el sitio web de Aeropuertos Argentina 2000.

En su página principal, la concesionaria ofrece un buscador donde podés filtrar por aeropuerto (Ezeiza o Aeroparque), seleccionar si es un vuelo de "Arribo" o "Partida", y ver la grilla completa con los horarios estimados y el estado operativo (por ejemplo, si figura "Consulte a Cía" generalmente implica una afectación).

Qué hacer si tu vuelo fue afectado por el paro general

Si confirmás que tu vuelo sufrió modificaciones por la medida de fuerza, tené en cuenta las siguientes recomendaciones: