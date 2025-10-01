Por ahora, José Luis Espert sigue en la Comisión de Presupuesto de Diputados: cuándo se define su situación

En sus argumentos para correr al diputado libertario, Germán Martínez -jefe del bloque de UxP en la Cámara baja- indicó: "Aparece un hecho no nuevo, que tiene una nueva dimensión. El 5 de julio la diputada, Victoria Tolosa Paz, encabezó un pedido de remoción de Espert como presidente de la comisión, y que lo hacía en función de la deficiente presidencia de Espert a lo largo de este año y nueve meses".

"Lo dijimos claramente, es inentendible que Espert siga siendo el presidente de esta comisión, tiene que ser removido inmediatamente. Estoy convencido que hay una amplia mayoría de los 49 integrantes que están seguros que Espert ya no puede ser presidente de esta comisión. La conducta de Espert se tiene que analizar en los ámbitos formales e institucionales que tiene la Cámara de Diputados", manifestó el opositor.

Y añadió: "Hoy sientan al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al gabinete económico, al lado de una persona a la cual la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le reclamó a Espert inmediatas explicaciones, y que dice además que no puede haber con ellos gente vinculada al narco. En este escenario se quiere empezar a debatir el Presupuesto 2026″.

Qué sucederá con Espert

La disputa por el liderazgo de la Comisión de Presupuesto se trasladará al recinto de la Cámara de Diputados la próxima semana. Unión por la Patria (UxP) impulsará un debate en el plenario con el objetivo de que sea el cuerpo total de legisladores quien decida quién debe presidir la comisión clave que discutirá el Presupuesto Nacional.

Sin embargo, cualquier intento formal de expulsar a José Luis Espert primero debe ser gestionado a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales, actualmente bajo la dirección del oficialista Nicolás Mayoraz. Más importante aún, la exclusión de un diputado es un procedimiento extremo que exige una mayoría especial de dos tercios de la Cámara. Esta alta valla legislativa hace que sea extremadamente difícil para la oposición lograr su objetivo final.