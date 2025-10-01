Ramiro Marra explotó contra La Libertad Avanza: "Qué calentura que tengo... que se vayan todos"

marra (2)

La publicación de Marra, que no incluyó nombres propios, generó mucho revuelo en las redes sociales ya que todos interpretaron por dónde venía la cuestionó.

Por eso, el libertario no tardó en hacer un descargo. "Kirchnerista, no te ilusiones. No vamos a bajar los brazos. Vinimos para dar tantas batallas como hagan falta. Somos mas que un espacio político, somos un movimiento con una causa clara. La tuya es robar, la nuestra defender la libertad", argumentó.