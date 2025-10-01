Ramiro Marra explotó contra La Libertad Avanza: "Qué calentura que tengo... que se vayan todos"
En medio del escándalo que sacude a José Luis Espert, el expulsado del bloque libertario estalló contra "candidatos", "armadores" y "funcionarios".
Corrido de La Libertad Avanza (LLA) y a punto de cumplir su mandato como legislador porteño por ese espacio, el todavía libertario Ramiro Marra estalló en las redes sociales contra los propios, en medio del escándalo que sacude a José Luis Espert por sus presuntos vínculos con Fred Machado, acusado de narcotráfico.
El principal candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por LLA se encuentra envuelto en un verdadero escándalo, luego que una contabilidad atribuida por fiscales de Texas a Machado indicaría una presunta transferencia de 200.000 dólares a Espert en 2020, de acuerdo con una nota recientemente publicada por Sebastián Lacunza en El Diario Ar.
En este marco, la candidatura parece tambalear a tal punto que hasta los propios libertarios parecen pedir su cabeza. De hecho, el diputado Oscar Zago, ex presidente del bloque de LLA y actual cabeza del MID en la Cámara Baja sostuvo debe renunciar.
Y quien estalló en las últimas horas fue Marra, quien si bien fue echado de LLA sigue siendo un férreo defensor de Javier Milei y del Gobierno, aunque al parecer esta situación lo hartó. "Qué calentura que tengo", arrancó en X.
"Que se vayan todos a LRPMQLP. No pongo nombres propios y generalizo porque no estoy para el puterío. Sino saben defenderse o declarar no sean candidatos. Sino saben armar una lista no sean 'armadores'. Sino saben gestionar no sean funcionarios", cuestionó el hasta ahora legislador porteño.
La publicación de Marra, que no incluyó nombres propios, generó mucho revuelo en las redes sociales ya que todos interpretaron por dónde venía la cuestionó.
Por eso, el libertario no tardó en hacer un descargo. "Kirchnerista, no te ilusiones. No vamos a bajar los brazos. Vinimos para dar tantas batallas como hagan falta. Somos mas que un espacio político, somos un movimiento con una causa clara. La tuya es robar, la nuestra defender la libertad", argumentó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario