Carlos Presti no pasará a retiro para aceptar el cargo de Ministro de Defensa: "Está contemplado en la ley"

El teniente general Carlos Presti venía hablando de "la sana costumbre de que el Presidente reciba a sus generales, almirantes y brigadieres en el Salón Blanco" cuando le preguntaron por la posibilidad de pasar a retiro en diciembre, justo antes de jurar como sucesor de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa. Ahí tiró la bomba: "Voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta", afirmó.