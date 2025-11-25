Carlos Presti no pasará a retiro para aceptar el cargo de Ministro de Defensa: "Está contemplado en la ley"
El sucesor de Luis Petri aseguró que ya está "articulando y pensando en cuáles van a ser las mejores opciones para presentarle al Presidente".
El teniente general Carlos Presti venía hablando de "la sana costumbre de que el Presidente reciba a sus generales, almirantes y brigadieres en el Salón Blanco" cuando le preguntaron por la posibilidad de pasar a retiro en diciembre, justo antes de jurar como sucesor de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa. Ahí tiró la bomba: "Voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta", afirmó.
El jefe del Estado Mayor General del Ejército, quien accedió a ese cargo el 10 de enero de 2024 por decreto del presidente Javier Milei, aseguró que ya planea los pilares de su gestión en el Gabinete.
"Estoy preparado ya, estoy articulando y pensando en cuáles van a ser las mejores opciones para presentarle al Presidente. Una vez que me las apruebe las daré a conocer", anticipó Presti este martes en un pasillo de Casa Rosada tras asistir a una ceremonia en el Salón Blanco en la que recibió su sable y diploma.
Las posibilidades de ver a Presti vestido de civil son casi nulas, sobre todo porque desde su primer mensaje público desde su nombramiento como ministro aseguró que "las Fuerzas Armadas tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del presidente Milei".
"Celebro que se haya realizado en Casa Rosada. Estamos retomando la sana costumbre de que el Presidente reciba a sus generales, almirantes y brigadieres", señaló el sucesor de Luis Petri, que pidió licencia en el Ejército para incorporarse al Gabinete de Javier Milei.
"Voy a cumplir lo que determina la ley para el personal militar. Voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta, como Ministro", agregó Presti ante las preguntas sobre su rol, que, insistió, "está contemplado legalmente qué es lo que corresponde en este tipo de situaciones".
