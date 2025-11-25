Abuelas de Plaza de Mayo consideró una "provocación" el nombramiento de Carlos Presti en Defensa

En esa dirección, aseguraron que la gestión que encabeza Javier Milei ha intentado sistemáticamente "obstaculizar la búsqueda de los nietos y nietas apropiadas" y recordaron las primeras medidas del jefe de Estado: "impidió que desde el Ministerio de Defensa y Seguridad se remitiera información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para contribuir a la búsqueda de los bebés robados durante la última dictadura".

"Luego, el Ministerio de Defensa envió funcionarios a la Unidad 34 de Campo de Mayo para reunirse con represores condenados por delitos de lesa humanidad que conspiran para lograr impunidad. La siguiente medida fue echar de esa cartera a los expertos que analizaban archivos para contribuir al hallazgo de nuestros nietos y nietas y para aportar pruebas a los juicios de lesa humanidad. Y recientemente el Gobierno votó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en contra de una resolución para prevenir y erradicar la tortura, desconociendo el lugar de nuestro país de respeto a los derechos humanos", agregaron.

El relato libertario de "la memoria completa"

Seguidamente, la institución que comanda De Carlotto recuerda en el comunicado que la administración actual "busca instalar el relato de la memoria completa, como si la información que falta sobre lo ocurrido en dictadura fuera responsabilidad de las familias de las víctimas del terrorismo de Estado".

Y acotaron: "Volvemos a repetir que esta sociedad sería más justa y sana si tuviéramos datos completos sobre los padecimientos en nuestro país durante la última dictadura. La información sobre el destino de los desaparecidos, de los bebés robados y sobre cada operativo, o acción llevada adelante en esa época la tienen quienes estuvieron a cargo, participaron y llevaron adelante el terrorismo de Estado en la Argentina, como Roque Presti, que nunca nos dijo dónde está Clara Anahí".

Luis Petri junto a Carlos Presti, su sucesor.

Finalmente, manifestaron: "Por eso decimos que el nombramiento de Carlos Alberto Presti, además de una provocación y una ofensa, es un daño profundo a nuestra democracia. Por tanto, esperamos que si Presti asume como ministro de la democracia renuncie a su cargo militar, para continuar con el consenso logrado acerca de que este cargo debe ser ocupado por civiles como ha ocurrido desde la recuperación de la democracia durante todos los gobiernos".

"También pedimos que se manifieste a favor del esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad; se comprometa con el esclarecimiento de los delitos de apropiación y desaparición forzada, aportando información desde su Ministerio, y se pronuncie condenando los crímenes de la última dictadura", cerraron.

