El llamativo pedido de Carolina Losada a Luis Naidenoff para aceptar casarse

"Cuando te enamorás, te enamorás", agregó Losada.

Luis Naidenoff Carolina Losada

¿Cómo fue la propuesta de casamiento? "Estábamos hablando y me dijo que se quería casar conmigo, 'ah bueno, le digo yo'. '¿Vos también te querés casar?' me dijo y le contesté 'pero no te tenés que arrodillar para eso'. Y él se rió, se arrodilló y me propuso casamiento. Claro que le dije que si".

losada.mp4