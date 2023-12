Carolina Losada no quiere que le bajen el sueldo como senadora: "Ganaba más como panelista"

“Lo que está mal en la política y lo que hay que recortar no son los sueldos, porque si no los únicos que puedan ser políticos van a ser aquellos que son millonarios o que se dedican a otra cosa al mismo tiempo”, explicó Losada en declaraciones radiales y agregó: “Yo le dedico todo mi tiempo a esto. Si vos querés gente part-time o que viva de otra cosa, bueno, la política sería transformada en un lugar para una elite de gente millonaria que puede no vivir de su trabajo”, agregó.

Por el contrario, apuntó a otros dos puntos de recorte en la política: “Lo que está mal y lo que hay que recortar, que para mí sí es un ajuste importante, es el tema de los ñoquis y los excesos”, expuso.

Losada consideró que “dentro del Senado no tendríamos que hacer viajes al exterior, por ejemplo. Yo soy parte de la Comisión de Relaciones internacionales y constantemente tenés millones de oportunidades de viaje, yo no fui a ninguno”.

En ese sentido, expuso que “hay un montón que agarran mil viajes, no están nunca porque siempre están viajando y muchas veces es con plata que es del Senado”.