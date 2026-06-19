Carpetazo: Adrián Ravier ponderaba la gestión económica de Néstor Kirchner por sobre la de Macri y Menem
En 2018, el nuevo vocero consideraba las gestiones macristas y menemistas, faros ideológicos de Javier Milei, como las peores de la vuelta de la democracia.
La designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, anunciada este viernes por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, no tardó en generar las primeras turbulencias en las plataformas virtuales, con un archivo demoledor sobre sus consideraciones políticas, contrarias a las de Javier Milei.
En el ecosistema libertario, donde el archivo digital suele ser implacable, los usuarios reflotaron una vieja publicación del economista y académico que descolocó tanto a la tropa propia como a la oposición.
El posteo en cuestión data del año 2018. En aquel entonces, Ravier elaboró un puntilloso ranking sobre el desempeño financiero de las distintas administraciones de la democracia argentina, dejando plasmadas valoraciones que hoy chocan de frente con el relato oficial de la Casa Rosada.
El ranking económico de Adrián Ravier que desató la polémica
En su perfil de la red social X (ex Twitter), el nuevo encargado de defender las políticas oficiales del Gobierno había compartido su visión técnica con la siguiente introducción: "Mi ranking de gobiernos argentinos en gestión económica desde 1983 a la fecha. De peor a mejor".
La lista confeccionada por Ravier, ordenada de la de menor rendimiento a la más destacada, quedó estructurada de esta manera:
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Alfonsín (1983-89)
Duhalde y otros (2001-2003)
CFK (2011-15)
De la Rúa (1999-2001)
CFK (2007-11)
Menem (1995-99)
Néstor Kirchner (2003-07)
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Macri (2015- )
-
Menem (1989-95)
Fuego amigo para los referentes de Javier Milei y ¿una interna con Luis Caputo?
El análisis pormenorizado del archivo deja expuestas dos contradicciones severas para la narrativa de la actual administración. Por un lado, Ravier consideró que el ciclo de Néstor Kirchner tuvo un desempeño macroeconómico superior al del segundo mandato de Carlos Menem (1995-1999), una figura que el presidente Javier Milei ha catalogado reiteradamente como "el mejor presidente de la historia".
Por el otro, el posicionamiento ubica a la gestión de Mauricio Macri como uno de los peores experimentos económicos desde el regreso de la democracia, situándolo incluso por debajo de la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Este último dato añade una inevitable dosis de tensión interna al Gabinete nacional: para el flamante vocero, el gobierno de Cambiemos fue un rotundo fracaso en las finanzas, omitiendo —o quizás olvidando— que uno de los máximos responsables de la ingeniería financiera de aquella época fue Luis "Toto" Caputo, el actual e intocable ministro de Economía de la Nación con quien ahora deberá coordinar la agenda diaria de comunicación.
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