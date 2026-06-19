Carpetazo: Adrián Ravier ponderaba la gestión económica de Néstor Kirchner por sobre la de Macri y Menem

El ranking económico de Adrián Ravier que desató la polémica

En su perfil de la red social X (ex Twitter), el nuevo encargado de defender las políticas oficiales del Gobierno había compartido su visión técnica con la siguiente introducción: "Mi ranking de gobiernos argentinos en gestión económica desde 1983 a la fecha. De peor a mejor".

La lista confeccionada por Ravier, ordenada de la de menor rendimiento a la más destacada, quedó estructurada de esta manera:

Alfonsín (1983-89)

Duhalde y otros (2001-2003)

CFK (2011-15)

De la Rúa (1999-2001)

CFK (2007-11)

Menem (1995-99)

Néstor Kirchner (2003-07)

Macri (2015- )

Menem (1989-95)

Fuego amigo para los referentes de Javier Milei y ¿una interna con Luis Caputo?

El análisis pormenorizado del archivo deja expuestas dos contradicciones severas para la narrativa de la actual administración. Por un lado, Ravier consideró que el ciclo de Néstor Kirchner tuvo un desempeño macroeconómico superior al del segundo mandato de Carlos Menem (1995-1999), una figura que el presidente Javier Milei ha catalogado reiteradamente como "el mejor presidente de la historia".

Por el otro, el posicionamiento ubica a la gestión de Mauricio Macri como uno de los peores experimentos económicos desde el regreso de la democracia, situándolo incluso por debajo de la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Este último dato añade una inevitable dosis de tensión interna al Gabinete nacional: para el flamante vocero, el gobierno de Cambiemos fue un rotundo fracaso en las finanzas, omitiendo —o quizás olvidando— que uno de los máximos responsables de la ingeniería financiera de aquella época fue Luis "Toto" Caputo, el actual e intocable ministro de Economía de la Nación con quien ahora deberá coordinar la agenda diaria de comunicación.