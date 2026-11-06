Carta abierta de Amnistía Internacional al papa León XIV: el desafío de garantizar la dignidad humana

Al respecto, la organización planteó que “garantizar los derechos de las personas con discapacidad no constituye una concesión ni un acto de caridad: es una obligación del Estado".

Otro de los temas señalados derecho al trabajo digno y a la protección social. A partir del encuentro que el Pontífice mantendrá con representantes del mundo laboral, Amnistía Internacional recuperó el legado de León XIII y su encíclica Rerum Novarum, vinculada con la defensa de condiciones laborales dignas, salarios justos y la organización de los trabajadores.

La entidad advirtió que “en la Argentina actual, tener empleo no siempre alcanza para superar la pobreza” y que las personas mayores también enfrentan dificultades crecientes para acceder a ingresos suficientes que les permitan vivir dignamente.

El futuro de los jóvenes argentinos

De cara al encuentro de León XIV con jóvenes, la entidad describió un escenario marcado “importantes obstáculos para estudiar, trabajar y construir un proyecto de vida”.

Entre las cuestiones que requieren respuestas sostenidas mencionaron “la situación de las universidades públicas, las dificultades económicas y los desafíos de salud mental requieren políticas sostenidas que garanticen oportunidades y acompañamiento”.

En relación con la tecnología y la inteligencia artificial, Amnistía Internacional sostuvo que su incorporación debe estar acompañada de “controles democráticos, transparencia y garantías efectivas para los derechos humanos”. Para respaldar ese planteo, hizo referencia a la encíclica Magnifica Humanitas y a la necesidad de que el desarrollo tecnológico no avance por encima de los derechos de las personas.

Presos, infancia y derechos de los sectores vulnerables

Traslado de presos en la cárcel de Devoto

La visita del Papa a un establecimiento penitenciario fue interpretada por la organización como una oportunidad para poner en discusión las condiciones de detención en Argentina. En particular, reclaman atención sobre “las condiciones de detención, el acceso a la salud, la prevención de la violencia institucional y las posibilidades de reinserción social de quienes cumplen condenas”.

Además, Amnistía Internacional Argentina expresó su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad penal y consideró que la respuesta frente a los problemas de seguridad deben contemplar “políticas de prevención, inclusión y protección integral” de niños y adolescentes.

El documento también incluye advertencias sobre las políticas dirigidas a mujeres, niñas y adolescentes. Entre ellas, mencionan los “recortes presupuestarios en políticas de prevención y atención de la violencia de género, el debilitamiento de la Educación Sexual Integral y de programas de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia”.

A su vez, Amnistía Internacional Argentina manifestó preocupación por “los discursos que estigmatizan a las personas LGBTI+ y las restricciones al acceso a derechos de las personas migrantes”. En ese sentido, defendió la igualdad de derechos sin distinciones por género, orientación sexual, identidad, nacionalidad o situación social.

En el tramo final de la carta, la entidad instó al Pontífice a aprovechar su presencia en el país para instalar estos reclamos en la agenda pública y transmitir un mensaje dirigido tanto a los representantes políticos como a la sociedad.