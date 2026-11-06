Carta abierta de Amnistía Internacional al papa León XIV: el desafío de garantizar la dignidad humana
La organización alertó sobre el impacto en los sectores vulnerables y pidió al Pontífice que defienda la justicia social.
Amnistía Internacional Argentina difundió una carta dirigida al papa León XIV, en el marco de su visita al país, para advertir sobre el deterioro de distintos derechos fundamentales y solicitarle que lleve estos reclamos a sus encuentros con las autoridades. La organización puso el foco en el trabajo, el futuro de los jóvenes y los grupos vulnerables.
En el documento, la entidad expresó su “preocupación por decisiones gubernamentales que afectan el ejercicio de derechos fundamentales, debilitan mecanismos de protección social y restringen el espacio para la participación y el disenso”.
“Su visita representa una oportunidad especialmente significativa para poner en el centro del debate público la dignidad humana, la solidaridad y la responsabilidad de los Estados de proteger los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas que enfrentan mayores situaciones de vulnerabilidad”, expresaron
Trabajo digno y garantizar derechos: los reclamos que le plantearon al Papa
Uno de los puntos centrales de la carta está relacionado con la situación de las personas con discapacidad. Amnistía Internacional vinculó su reclamo con la visita que León XIV realizará al Cottolengo Don Orione de Claypole, donde advirtió que existen dificultades para sostener las prestaciones.
Entre los problemas mencionados aparecen “los pagos estatales, las dificultades de financiamiento de las instituciones y las controversias en torno a la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad”.
Al respecto, la organización planteó que “garantizar los derechos de las personas con discapacidad no constituye una concesión ni un acto de caridad: es una obligación del Estado".
Otro de los temas señalados derecho al trabajo digno y a la protección social. A partir del encuentro que el Pontífice mantendrá con representantes del mundo laboral, Amnistía Internacional recuperó el legado de León XIII y su encíclica Rerum Novarum, vinculada con la defensa de condiciones laborales dignas, salarios justos y la organización de los trabajadores.
La entidad advirtió que “en la Argentina actual, tener empleo no siempre alcanza para superar la pobreza” y que las personas mayores también enfrentan dificultades crecientes para acceder a ingresos suficientes que les permitan vivir dignamente.
El futuro de los jóvenes argentinos
De cara al encuentro de León XIV con jóvenes, la entidad describió un escenario marcado “importantes obstáculos para estudiar, trabajar y construir un proyecto de vida”.
Entre las cuestiones que requieren respuestas sostenidas mencionaron “la situación de las universidades públicas, las dificultades económicas y los desafíos de salud mental requieren políticas sostenidas que garanticen oportunidades y acompañamiento”.
En relación con la tecnología y la inteligencia artificial, Amnistía Internacional sostuvo que su incorporación debe estar acompañada de “controles democráticos, transparencia y garantías efectivas para los derechos humanos”. Para respaldar ese planteo, hizo referencia a la encíclica Magnifica Humanitas y a la necesidad de que el desarrollo tecnológico no avance por encima de los derechos de las personas.
Presos, infancia y derechos de los sectores vulnerables
La visita del Papa a un establecimiento penitenciario fue interpretada por la organización como una oportunidad para poner en discusión las condiciones de detención en Argentina. En particular, reclaman atención sobre “las condiciones de detención, el acceso a la salud, la prevención de la violencia institucional y las posibilidades de reinserción social de quienes cumplen condenas”.
Además, Amnistía Internacional Argentina expresó su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad penal y consideró que la respuesta frente a los problemas de seguridad deben contemplar “políticas de prevención, inclusión y protección integral” de niños y adolescentes.
El documento también incluye advertencias sobre las políticas dirigidas a mujeres, niñas y adolescentes. Entre ellas, mencionan los “recortes presupuestarios en políticas de prevención y atención de la violencia de género, el debilitamiento de la Educación Sexual Integral y de programas de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia”.
A su vez, Amnistía Internacional Argentina manifestó preocupación por “los discursos que estigmatizan a las personas LGBTI+ y las restricciones al acceso a derechos de las personas migrantes”. En ese sentido, defendió la igualdad de derechos sin distinciones por género, orientación sexual, identidad, nacionalidad o situación social.
En el tramo final de la carta, la entidad instó al Pontífice a aprovechar su presencia en el país para instalar estos reclamos en la agenda pública y transmitir un mensaje dirigido tanto a los representantes políticos como a la sociedad.
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