La Ciudad de Buenos Aires ajusta la agenda del papa León XIV al sumar una ceremonia especial

Jorge Macri intregará al papa León XIV las llaves de la Ciudad de Buenos Aires.

La visita, como se sabe, demandará uno de los mayores despliegues de seguridad registrados en el país en los últimos años, con 52.900 efectivos de fuerzas federales y policías provinciales participarán del operativo entre el 7 y el 12 de noviembre.

Las previsiones oficiales apuntan a una concurrencia masiva y solo para la celebración principal en el Monumento de los Españoles, se estima la presencia de alrededor de un millón y medio de personas, mientras que otras actividades programadas podrían congregar a cientos de miles de fieles y visitantes adicionales.

En paralelo, una delegación enviada por el Vaticano ya recorre los escenarios que formarán parte de la agenda del Pontífice, supervisando aspectos logísticos, de seguridad y de organización para ultimar detalles antes del desembarco de León XIV.