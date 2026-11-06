La Ciudad de Buenos Aires ajusta la agenda del papa León XIV al sumar una ceremonia especial
El Sumo Pontífice sumó una ceremonia en el Monumento a Juan de Garay, donde Jorge Macri le hará entrega de las llaves de la Ciudad de Buenos Aires.
A pocos días del inicio de la visita del papa León XIV a la Argentina, las autoridades nacionales y porteñas introdujeron modificaciones de último momento en el cronograma de actividades previsto para su llegada.
La principal novedad será la incorporación de una ceremonia en el Monumento a Juan de Garay, donde el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, entregará al Pontífice las llaves de la capital argentina.
Según informaron las autoridades encargadas de la organización, el Papa arribará el domingo 8 de noviembre a Aeroparque, donde será recibido por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Desde allí se trasladará hacia Plaza San Martín para realizar una ofrenda floral ante el monumento al prócer de la Independencia, antes de dirigirse a la Casa Rosada para mantener una reunión privada con el mandatario nacional.
Tras participar de un encuentro ampliado con integrantes del Gabinete nacional y representantes de la Iglesia, el Sumo Pontífice continuará con una agenda propia que incluirá la nueva escala incorporada durante las últimas horas en el Monumento a Juan de Garay, donde recibirá una de las máximas distinciones protocolares que puede otorgar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La visita, como se sabe, demandará uno de los mayores despliegues de seguridad registrados en el país en los últimos años, con 52.900 efectivos de fuerzas federales y policías provinciales participarán del operativo entre el 7 y el 12 de noviembre.
Las previsiones oficiales apuntan a una concurrencia masiva y solo para la celebración principal en el Monumento de los Españoles, se estima la presencia de alrededor de un millón y medio de personas, mientras que otras actividades programadas podrían congregar a cientos de miles de fieles y visitantes adicionales.
En paralelo, una delegación enviada por el Vaticano ya recorre los escenarios que formarán parte de la agenda del Pontífice, supervisando aspectos logísticos, de seguridad y de organización para ultimar detalles antes del desembarco de León XIV.
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