Casación aparta al juez Julián Ercolini de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alferdez/status/1975328880274616477?t=fCH9sOm41wKcnrnWkBY_2A&s=08&partner=&hide_thread=false El juez Julián Ercolini fue apartado por no haber actuado con imparcialidad. Es el mismo magistrado que me persigue vengativamente porque lo denuncié por un viaje que disfrutó en Lago Escondido pagado por el Grupo Clarín.



También es el juez que procesó a CFK en la “Causa… pic.twitter.com/vlmxRkMDes — Alberto Fernández (@alferdez) October 6, 2025

Los camaristas no solo revocaron la decisión de la Cámara Federal Porteña de mantener a Ercolini, sino que dispusieron el sorteo de un nuevo magistrado para que continúe con la causa. Casación aclaró que esta medida se toma "sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos", lo que significa que el procesamiento sin prisión preventiva dictado a Fernández se mantiene vigente.

Finalmente, los jueces de Casación rechazaron otros dos planteos de la defensa del expresidente: desestimaron el pedido de trasladar la causa a la justicia federal de San Isidro y negaron la posibilidad de levantar el embargo de $10 millones que pesa sobre Fernández a raíz de su procesamiento.