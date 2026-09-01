Caso Cerimedo: uno de los presuntos sicarios de Nadia Beller aseguró que la idea era "darle un susto"

Según relató, fue enviado en dos oportunidades a Bulo Bulo, una localidad boliviana. En el primer viaje habría recibido teléfonos e información vinculada con el caso, mientras que en el segundo debía buscar dinero y recibir nuevas órdenes.

En este contexto, Silva Peña explicó que decidió hacer pública su versión porque teme ser asesinado. "Obviamente, las personas que me contrataron en estos momentos me quieren silenciar, me quieren matar, me quieren callar", aseguró.

En ese sentido, sostuvo que quienes lo habrían contratado buscan evitar que hable con la Policía y con los medios de comunicación.

Cómo sigue la investigación judicial

Mientras tanto, los investigadores identificaron a Silva Peña como uno de los presuntos atacantes y señalaron también a otro sospechoso, E. D. J., alias "Don Fiti". De acuerdo con la Policía de Bolivia, ambos habrían tenido participación directa en el ataque contra Nadia Beller.

Además, la pareja de "Juancho", Paola A. V. A., y Roger A. C., señalado como quien habría aportado el arma utilizada en el hecho, fueron detenidos y cumplen prisión preventiva.

Por otra parte, los investigadores emitieron una orden de captura contra una exfuncionaria de la Aduana boliviana, en el marco de la investigación que busca determinar quiénes planificaron y ejecutaron el ataque.