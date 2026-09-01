Caso Cerimedo: uno de los presuntos sicarios de Nadia Beller aseguró que la idea era "darle un susto"
Aldo Silva Peña, alias "Juancho", reconoció haber participado del ataque contra la expareja de Fernando Cerimedo, aunque dijo que ella no era "el objetivo".
Uno de los partícipes del ataque contra Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, aseguró que ella no era "el verdadero objetivo" del atentado que casi termina con la vida de la abogada y reveló que se trataba de "una personalidad gaucha", aunque no precisó su identidad.
Aldo Silva Peña, alias "Juancho", reconoció su participación en el hecho ocurrido el 17 de agosto, pero sostuvo que no fue quien disparó ni quien conducía la motocicleta utilizada durante el ataque: "El objetivo principal no era matar a esa señora", afirmó en un video que difundió en redes sociales luego de que la Fiscalía de Bolivia lo identificara como uno de los presuntos sicarios.
No obstante, luego dijo que la intención era darle "un susto" a Beller y no asesinarla, y agregó que el plan era "solamente robarle la cartera", aunque negó que estuviera previsto quitarle los teléfonos. Silva Peña afirmó que su participación se limitó a brindar "cierta logística" y pidió "garantías" ante una eventual entrega a las autoridades.
A quiénes señaló por el intento de homicidio
Durante su declaración pública, "Juancho" involucró a otras personas a las que identificó por sus sobrenombres y que, según aseguró, habrían participado de la planificación del ataque. El presunto sicario sostuvo que por encima suyo había tres personas que "fueron los que pagaron y mandaron a hacer esto". Entre ellas mencionó a un hombre apodado "Toño", quien lo habría contactado por teléfono y trabajaría en la Gobernación de Cochabamba.
También señaló a "un tal Chino", a quien atribuyó tareas de seguimiento e inteligencia sobre la abogada de 33 años.
Según relató, fue enviado en dos oportunidades a Bulo Bulo, una localidad boliviana. En el primer viaje habría recibido teléfonos e información vinculada con el caso, mientras que en el segundo debía buscar dinero y recibir nuevas órdenes.
En este contexto, Silva Peña explicó que decidió hacer pública su versión porque teme ser asesinado. "Obviamente, las personas que me contrataron en estos momentos me quieren silenciar, me quieren matar, me quieren callar", aseguró.
En ese sentido, sostuvo que quienes lo habrían contratado buscan evitar que hable con la Policía y con los medios de comunicación.
Cómo sigue la investigación judicial
Mientras tanto, los investigadores identificaron a Silva Peña como uno de los presuntos atacantes y señalaron también a otro sospechoso, E. D. J., alias "Don Fiti". De acuerdo con la Policía de Bolivia, ambos habrían tenido participación directa en el ataque contra Nadia Beller.
Además, la pareja de "Juancho", Paola A. V. A., y Roger A. C., señalado como quien habría aportado el arma utilizada en el hecho, fueron detenidos y cumplen prisión preventiva.
Por otra parte, los investigadores emitieron una orden de captura contra una exfuncionaria de la Aduana boliviana, en el marco de la investigación que busca determinar quiénes planificaron y ejecutaron el ataque.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario