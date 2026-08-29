Se complica la situación de Fernando Cerimedo: le dictan una segunda prisión preventiva

“Yo estoy en un penal, estoy encerrado, señor juez, por algo que no ocurrió”, declaró Cerimedo, según la reconstrucción realizada por medios bolivianos, pero el magistrado ratificó la nueva preventiva luego de que el juez Wilson Espada rechazara los planteos de la defensa y habilitara la incorporación al expediente judicial de información extraída del teléfono del imputado.

Fernando Cerimedo, como se sabe, fue asesor político de Javier Milei y hasta horas antes de su detención copropietario de La Derecha Diario; también se desempeña como consultor del presidente boliviano Rodrigo Paz y asesora o asesoró a líderes latinoamericanos de ultraderecha.