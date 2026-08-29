Se complica la situación de Fernando Cerimedo: le dictan una segunda prisión preventiva
Un juez ordenó que sea trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Paz, luego que se lo imputara en una causa paralela a la del intento de femicidio, por enriquecimiento ilícito.
La Justicia de Bolivia dictó una segunda prisión preventiva para Fernando Cerimedo, en este nuevo caso por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que declarara ante los fiscales ingresos mensuales por medio millón de dólares.
Se trata de una causa paralela a la del intento de femicidio de su expareja, la abogada boliviana Nadia Beller, en la que aparece como imputado y detenido en una cárcel de Santa Cruz de la Sierra.
En su declaración, el consultor político argentino había asegurado ganar medio millón de dólares al mes desde 2025 como resultado de sus empresas de comunicación digital, pero aclaró que esos ingresos no incluyen los concernientes al asesoramiento brindado al actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
Cerimedo eligió no responder las más de 200 preguntas que le realizaron sobre su actividad laboral, limitándose a decir que "su dinero proviene de actividades lícitas vinculadas a sus empresas de marketing digital” y reafirmando el vínculo en ese sentido que mantuvo con el mandatario boliviano.
Luego de esa declaración, el juez Douglas Borda resolvió que deberá cumplir una segunda prisión preventiva de seis meses pero en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, a pesar de que durante la audiencia virtual de este sábado asegurara que no se iba a fugar porque “quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida”.
“Yo estoy en un penal, estoy encerrado, señor juez, por algo que no ocurrió”, declaró Cerimedo, según la reconstrucción realizada por medios bolivianos, pero el magistrado ratificó la nueva preventiva luego de que el juez Wilson Espada rechazara los planteos de la defensa y habilitara la incorporación al expediente judicial de información extraída del teléfono del imputado.
Fernando Cerimedo, como se sabe, fue asesor político de Javier Milei y hasta horas antes de su detención copropietario de La Derecha Diario; también se desempeña como consultor del presidente boliviano Rodrigo Paz y asesora o asesoró a líderes latinoamericanos de ultraderecha.
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