Caso $LIBRA: la Cámara Federal avaló embargos y apuró la investigación por la presunta estafa cripto

“Para tal fin, se habrá de evaluar en cada caso una suma que, según la entidad y gravitación de los hechos y la cuantía del daño y del grado de participación, resulte necesario a los fines previstos.”

En su análisis, la Cámara reconoció que las medidas cautelares patrimoniales resultan procedentes en el caso, ya que se encuentran reunidos los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, pero aclaró que su aplicación debe ser excepcional y proporcional.

En ese sentido, sostuvo que la inmovilización total de los bienes no puede extenderse indefinidamente, dado que “impacta del modo más severo posible sobre la libertad patrimonial de las personas”.

comision investigadora caso libra

El fallo también puso el foco en la necesidad de que la investigación avance de manera efectiva. En ese marco, el tribunal instó al juez a arbitrar los medios necesarios para producir la prueba considerada relevante, con el objetivo de esclarecer la situación procesal de los imputados y evitar que las medidas cautelares se conviertan en una sanción anticipada.

Según advirtió la Cámara, si la instrucción no progresa en forma simultánea, los presupuestos que justifican las cautelares —verosimilitud del derecho y peligro en la demora— “terminarán por desvirtuar la naturaleza de las medidas cautelares ordenadas en esta etapa preliminar”.

Finalmente, la Sala I confirmó la resolución apelada, aunque dispuso que, una vez vencido el plazo fijado, el magistrado deberá evaluar nuevamente la necesidad de prorrogar, modificar o aumentar los embargos, de acuerdo con la evolución de la causa y la eventual determinación de nuevas víctimas o mayores perjuicios económicos.

Según el fallo, la querella informó como hecho nuevo que, luego de la resolución cuestionada, se solicitó la incorporación de dos nuevas víctimas en calidad de querellantes, quienes habrían sido damnificadas por una suma cercana a dos millones de dólares.

En la causa fue denunciado el presidente Javier Milei, por la promoción de la cripto realizada en su cuenta de X el 14 de febrero pasado.