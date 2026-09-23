El diputado libertario de la Cybertruck ahora se la agarró con una adolescente jujeña
Se trata de Manuel Quintar, de La Libertad Avanza, quien sobre la representante de Jujuy en un tradicional evento, de 15 años, dijo que “infectó la Fiesta de los Estudiantes”.
El diputado nacional Manuel Quintar, de La Libertad Avanza (LLA), volvió a ser noticia y objeto de repudio en redes sociales a partir de sus críticas a la elección de Morella Kiara Gina López como representante de Jujuy para la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que anualmente se lleva a cabo en esa provincia para dar la bienvenida a la primavera y homenajear a la juventud.
Con la etiqueta de “wokismo radikuka”, el legislador anarcocapitalista fustigó a la organización del tradicional evento y apuntó directamente contra la adolescente de 15 años cuyo discurso en el escenario estuvo centrado en la empatía y la lucha contra el acoso.
Morella, elegida como representante estudiantil jujeña, contó a medios locales que en el pasado fue víctima de bullying y enfatizó que “hoy puedo estar acá hablando y darles un mensaje a todos aquellos que vivieron lo mismo”.
Pero Quintar la acusó violentamente, victimizándola de nuevo, al afirmar que, con el discurso de la adolescente, “el wokismo radikuka infectó la Fiesta de los Estudiantes”, además denostar a la organización del evento por las “carrozas ‘sustentables’, ‘Paje 10’, ‘embajadoras’ y luces ‘led'” y la intención de incluir a varones y abandonar el concepto de “reina”, hoy considerado obsoleto.
Quién es el diputado Manuel Quintar
Manuel Quintar, diputado nacional de LLA por la provincia de Jujuy, no es justamente reconocido por sus proyectos a favor de su provincia o del pueblo en general, sino por la ostentación siempre al borde del ridículo.
En mayo pasado, el mismo día que los jubilados se manifiestan para reclamar por sus más que magros haberes y en medio de la recurrente represión policial, arribaba al Congreso a bordo de una camioneta eléctrica Tesla CyberTruck valuada en el país en unos US$300.000, para colmo sin patente, lo que motivaba fuertes rechazos desde todos los sectores, con excepción del oficialismo-
Resistente a las críticas, las respondía: “No puede ser una noticia que alguien que trabaja desde los 13 años y tiene su estudio jurídico desde los 23 no pueda comprarse en blanco una camioneta. Es parte de la batalla cultural que estoy dando”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario