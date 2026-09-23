El diputado libertario de la Cybertruck ahora se la agarró con una adolescente jujeña

En mayo pasado, el mismo día que los jubilados se manifiestan para reclamar por sus más que magros haberes y en medio de la recurrente represión policial, arribaba al Congreso a bordo de una camioneta eléctrica Tesla CyberTruck valuada en el país en unos US$300.000, para colmo sin patente, lo que motivaba fuertes rechazos desde todos los sectores, con excepción del oficialismo-

Resistente a las críticas, las respondía: “No puede ser una noticia que alguien que trabaja desde los 13 años y tiene su estudio jurídico desde los 23 no pueda comprarse en blanco una camioneta. Es parte de la batalla cultural que estoy dando”.