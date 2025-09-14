Causa audios: piden investigar a Fernando Cerimedo por encubrimiento
Para Gregorio Dalbon, si el asesor de La Libertad Avanza sabía de las “coimas’ , tal como lo declaró en la justicia como testigo, debió haberlo denunciado.
El abogado denunciante Gregorio Dalbon pidió que se investigue al asesor en comunicación por encubrimiento por no haber denunciado el presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), situación que aparece mencionada en los audios del extitular Diego Spagnuolo y que salpica a Karina Milei.
Para el abogado, si Cerimedo sabía de las “coimas’ , tal como lo declaró en la justicia como testigo, debió haberlo denunciado.
El pedido fue realizado al fiscal Franco Picardi y alcanzó además a la esposa de Cerimedo, Natalia Basil, que fue funcionaria de la ANDIS.
“Vengo por el presente a solicitar se disponga la extracción de testimonios a fin de investigar a Fernando Cerimedo y Natalia Basil por el delito de encubrimiento (art. 277 del Código Penal de la Nación y 177 inc. 1º del Código Procesal Penal de la Nación), en virtud de haber tomado conocimiento de los hechos ilícitos que aquí se investigan y no haberlos denunciado ante la autoridad competente”, dice la presentación de Dalbon
Natalia Basil ocupó el cargo de Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS, “con responsabilidad sobre el área de presupuesto, lo que la coloca en una posición agravada respecto de su deber de denunciar”, sostuvo sobre la esposa de Cerimedo.
