Causa $LIBRA: denunciarán al fiscal Taiano por entorpecer la investigación y por encubrimiento
La Comisión investigadora $Libra de Diputados también citarán para que brinden explicaciones a Javier Milei, Santiago Caputo, Demian Reidel y Luis Caputo.
Los diputados y exdiputados que integraron la Comisión Investigadora por el caso $LIBRA anunciaron una batería de medidas luego de que salieran a la luz las febriles comunicaciones que mantuvieron Javier Milei y su hermana Karina con el impulsor de la criptomoneda, Mauricio Novelli, minutos antes y después del tuit que publicó en su cuenta en la red social X el mandatario libertario y que fue clave para que se consumara la estafa que dejó decenas de miles de damnificado alrededor de todo el mundo por, se estima, unos 300 millones de dólares.
Los integrantes de la Comisión Investigadora anticiparon que denunciarán pedirán el apartamiento del fiscal de la causa, Eduardo Taiano, por entorpecer la investigación y posible encubrimiento; impulsarán la interpelación al jefe de Gabinete Manuel Adorni y a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei y requerirán que los hermanos den explicaciones por sus comunicaciones con el empresario."Le estamos dando la oportunidad de que expliquen", dijo el exvicepresidente de la Comisión, Juan Marino.
"Han resuelto las autoridades de la Cámara no transmitir en vivo (la conferencia)", dijo quien supo presidir ese cuerpo de trabajo, el diputado y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. Y advirtió: "estamos frente a una estafa y a un hecho de corrupción millonario".
"$LIBRA tuvo al Presidente como partícipe necesario", denunció y advirtió que los peritajes "son más que contundentes y confirmaron todo lo que veníamos señalando desde el primer día".
Ferraro recalcó que el lanzamiento de $LIBRA "no fue improvisado". Sino que fue una acción "premeditada y coordinada". "La realidad ha superado la ficción, las mentiras que el Presidente intentó instalar, hoy están más que evidentes", dijo y anticipó que "van a tener que responder frente a la Justicia y a este Congreso".
$LIBRA: medidas en Diputados
Estas son las medidas que impulsará la Comisión Investigadora $LIBRA:
1. Ejecutar la resolución de la Comisión Investigadora de denunciar al fiscal (Eduardo) Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación.
2. Solicitar ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación que se aparte al fiscal Taiano de la causa por el entorpecimiento de la investigación y el posible encubrimiento de los hechos denunciados.
3. Requerir que Javier Milei y Karina Milei den explicaciones. Presentarán un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en las relevaciones periodísticas recientes (Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel) expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli.
4. Requerir la interpelación de Manuel Adorni, que en su condición de Jefe de Gabinete debe responder por el Presidente ante el Congreso, y a Karina Milei, funcionaria con rango de ministra que tuvo participación directa como se demostró no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados sino porque habló por teléfono con Novelli antes y después del lanzamiento del token $LIBRA.
5. Remitir copia certificada del Informe Final de la Comisión Investigadora a los querellantes y a los poderes judiciales intervinientes en causas en el exterior por $LIBRA, para desligar al Estado Argentino de la actuación individual de Javier y Karina Milei, que malversaron la investidura presidencial y las instalaciones gubernamentales para participar de una presunta estafa a nivel internacional.
6. Alertar y denunciar la grave persecución judicial contra la periodista Natalia Volosin por difundir información relevante de la causa y el intento de vulnerar el secreto de las fuentes de información periodística reconocido por el Articulo 43 de la Constitución Nacional a través de la citación a Volosin para declarar en la causa. Exhortamos al Poder Judicial que actúe como garante de la libertad de prensa y que detenga inmediatamente toda citación y/o requerimiento contra cualquier periodista.
7. Presentar e impulsar el repudio de la Cámara de Diputados a los ataques de Javier Milei y el oficialismo contra la prensa y los medios de comunicación que difundieron las novedades relevantes de la causa judicial. Vamos a exigir que se reúna la Comisión de Libertad de Expresión y convoque a todas y todos los periodistas que publicaron las noticias relevantes, para expresarles nuestra solidaridad y para que puedan explicar de forma extensa en el Congreso sus descubrimientos. Mafioso es el gobierno que amenaza al periodismo para silenciarlo.
8. Constituir una comisión adhoc de los Diputados y Diputadas para el seguimiento de los avances y retrocesos de la causa judicial que investiga los hechos.
8. Finalmente, evaluar una segunda etapa investigativa de la Comisión $LIBRA en la Cámara de Diputados y continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso.
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