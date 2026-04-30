Javier Milei reculó y reabre la sala de prensa de Casa Rosada
Según se comunicó a los periodistas acreditados que no podían ingresar a Balcarce 50 desde el jueves de la semana pasado, el lunes habrá una nueva conferencia de prensa del judicializado Manuel Adorni.
En las últimas horas, legisladores opositores presentaron un proyecto de ley para crear “Salas de Prensa Institucionales” permanentes en los tres poderes del Estado, luego de que Javier Milei ordenara el cierre de la Sala de Periodistas la Casa Rosada, exactamente uha semana atrás.
El Presidente había adoptada la decisión de cerrar la Sala de Prensa de la Casa Rosada y desde el 23 de abril último le negó el ingreso a todos los periodistas que estaban acreditados, algo inédito en democracia y aun durante la dictadura cívico militar.
Pero ante los numerosos y fuertes cuestionamientos provenientes de todos los sectores políticos y sociales, incluso de prestigiosos medios e instituciones nacionales y del exterior, el oficialismo libertario decidió ahora rever la polémica decisión.
Según trascendió, los periodistas acreditados en la Casa Rosada podrán volver a ingresar a la Sala de Prensa al menos el próximo lunes, y hasta se prevé una nueva conferencia del cuestionado Manuel Adorni, quien desde las 11 de la mañana volverá a dar la cara en medio de los entuertos judiciales que lo tienen en el centro de la escena política.
Según se informó oficialmente, “se habilita el ingreso a los periodistas a la Casa Rosada de este lunes a la sala de prensa”, aclarando además que habrá lugares habilitados para que puedan moverse, mientras que otras zonas permanecerán cerradas a los periodistas.
La justificación del Gobierno para cercenar la libertad de prensa
Como se informó, el jueves de la semana pasada el Gobierno había adoptado la decisión de cerrar la Sala de Prensa de la Casa Rosada y negarle el ingreso a todos los periodistas acreditados, algo inédito en democracia y aun durante la dictadura cívico militar.
El oficialismo libertario justificaba la decisión luego de una denuncia de Casa Militar por delitos vinculados a la seguridad nacional contra dos periodistas de TN, que en las horas previas grabaron y difundieron imágenes de los pasillos de la sede gubernamental.
El órgano a cargo de la seguridad en la Rosada y de la Quinta de Olivos depende directamente de la Secretaría General de Presidencia, que dirige Karina Milei, y la denuncia penal fue presentada por el responsable del área, general de Brigada Sebastián Ibáñez.
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