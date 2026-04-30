Javier Milei reculó y reabre la sala de prensa de Casa Rosada

Según se informó oficialmente, “se habilita el ingreso a los periodistas a la Casa Rosada de este lunes a la sala de prensa”, aclarando además que habrá lugares habilitados para que puedan moverse, mientras que otras zonas permanecerán cerradas a los periodistas.

La justificación del Gobierno para cercenar la libertad de prensa

Como se informó, el jueves de la semana pasada el Gobierno había adoptado la decisión de cerrar la Sala de Prensa de la Casa Rosada y negarle el ingreso a todos los periodistas acreditados, algo inédito en democracia y aun durante la dictadura cívico militar.

El oficialismo libertario justificaba la decisión luego de una denuncia de Casa Militar por delitos vinculados a la seguridad nacional contra dos periodistas de TN, que en las horas previas grabaron y difundieron imágenes de los pasillos de la sede gubernamental.

El órgano a cargo de la seguridad en la Rosada y de la Quinta de Olivos depende directamente de la Secretaría General de Presidencia, que dirige Karina Milei, y la denuncia penal fue presentada por el responsable del área, general de Brigada Sebastián Ibáñez.