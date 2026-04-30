Presentan proyecto de ley para crear salas de periodistas en los tres poderes del Estado
La iniciativa de la senadora jujeña Carolina Moisés y establece la obligación de crear “Salas de Prensa Institucionales” en las sedes del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. “Viene a poner un límite claro a la discrecionalidad", dijo la legisladora.
Una semana después de que Javier Milei ordenara el cierre de la Sala de Periodistas la Casa Rosada, en el marco de la agudización de su ataque generalizado a la prensa no oficialista, presentaron un proyecto de ley para crear “Salas de Prensa Institucionales” permanentes en los tres poderes del Estado.
Una semana después de que Javier Milei ordenara el cierre de la Sala de Periodistas la Casa Rosada, en el marco de la agudización de su ataque generalizado a la prensa no oficialista, presentaron un proyecto de ley para crear “Salas de Prensa Institucionales” permanentes en los tres poderes del Estado.
El texto elaborado por senadora nacional Carolina Moisés establece la obligación de crear “Salas de Prensa Institucionales” en las sedes del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial porque "no puede haber democracia con periodistas afuera y gobiernos a puertas cerradas".
Con el proyecto se busca “garantizar el acceso a la información pública y la libertad de expresión” a través de espacios para periodistas acreditados que deberán funcionar de manera permanente y no podrán ser reemplazados por modalidades virtuales ni sedes alternativas.
La senadora nacional, representante de Jujuy y presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presentó la iniciativa junto a sus pares Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, todos ellos pertenecientes al bloque Convicción Federal de la cámara alta.
“Las Salas de Prensa deben ser una obligación del Estado, no una concesión del poder de turno”, se indica en el proyecto que, al mismo tiempo, prohíbe la revocación masiva o arbitraria de acreditaciones, garantizando que cualquier restricción sea individual, fundada y con posibilidad de revisión judicial.
“Cuando el poder decide quién puede preguntar y quién no, deja de informar y empieza a ocultar. Este proyecto viene a poner un límite claro a la discrecionalidad", indicó Moisés al argumentar su texto.
“No vamos a naturalizar ni debemos permitir que se instale este modo de censura. Sin salas de periodistas dentro del Estado no hay acceso real a la información. Y sin información pública, no hay democracia posible”, insistió la senadora jujeña.
La justificación del Gobierno para cercenar la libertad de prensa
Como se informó, el Gobierno adoptó la decisión de cerrar la Sala de Prensa de la Casa Rosada y le negó el ingreso a todos los periodistas que estaban acreditados, algo inédito en democracia y aun durante la dictadura cívico militar.
El oficialismo libertario justificó la decisión luego de una denuncia de Casa Militar por delitos vinculados a la seguridad nacional contra dos periodistas de TN, que en las horas previas grabaron y difundieron imágenes de los pasillos de la sede gubernamental.
El órgano a cargo de la seguridad en la Rosada y de la Quinta de Olivos depende directamente de la Secretaría General de Presidencia, que dirige Karina Milei, y la denuncia penal fue presentada por el responsable del área, general de Brigada Sebastián Ibáñez.
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