Presentan proyecto de ley para crear salas de periodistas en los tres poderes del Estado

La senadora nacional, representante de Jujuy y presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presentó la iniciativa junto a sus pares Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, todos ellos pertenecientes al bloque Convicción Federal de la cámara alta.

“Las Salas de Prensa deben ser una obligación del Estado, no una concesión del poder de turno”, se indica en el proyecto que, al mismo tiempo, prohíbe la revocación masiva o arbitraria de acreditaciones, garantizando que cualquier restricción sea individual, fundada y con posibilidad de revisión judicial.

senadora carolina moises Senadora nacional Carolina Moisés.

“Cuando el poder decide quién puede preguntar y quién no, deja de informar y empieza a ocultar. Este proyecto viene a poner un límite claro a la discrecionalidad", indicó Moisés al argumentar su texto.

“No vamos a naturalizar ni debemos permitir que se instale este modo de censura. Sin salas de periodistas dentro del Estado no hay acceso real a la información. Y sin información pública, no hay democracia posible”, insistió la senadora jujeña.

La justificación del Gobierno para cercenar la libertad de prensa

Como se informó, el Gobierno adoptó la decisión de cerrar la Sala de Prensa de la Casa Rosada y le negó el ingreso a todos los periodistas que estaban acreditados, algo inédito en democracia y aun durante la dictadura cívico militar.

El oficialismo libertario justificó la decisión luego de una denuncia de Casa Militar por delitos vinculados a la seguridad nacional contra dos periodistas de TN, que en las horas previas grabaron y difundieron imágenes de los pasillos de la sede gubernamental.

El órgano a cargo de la seguridad en la Rosada y de la Quinta de Olivos depende directamente de la Secretaría General de Presidencia, que dirige Karina Milei, y la denuncia penal fue presentada por el responsable del área, general de Brigada Sebastián Ibáñez.