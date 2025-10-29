Causa $LIBRA: revelan nexos financieros previos entre Terrones Godoy, Novelli y la empresa KIP Protocol

Los investigadores constataron además que, durante la noche del 10 de diciembre de 2024, Terrones Godoy realizó otras transferencias por más de 92.000 USDT, parte de las cuales se dirigieron a una cuenta aún bajo análisis, responsable de mover 120.000 USDT en las horas en que se concretó el fraude con $LIBRA. La Comisión solicitó formalmente al exchange la identificación de los titulares de esas billeteras y el detalle de las operaciones vinculadas.