Cecilia Moreau ubicó a Lilia Lemoine en un debate de comisión: "Turbia sos vos nena"

Diputados: se reactivó la comisión de Presupuesto y La Libertad Avanza mide su poder político

Con el triunfo de La Libertad Avanza en la mayoría de las provincias del país, este miércoles se abre un esquema distinto en el debate que en la Cámara de Diputados por el Presupuesto 2026: el oficialismo buscará esquivar los golpes de la oposición hasta el recambio legislativo y postergar el tratamiento de la Ley de leyes en el recinto. Según el emplazamiento votado en la última sesión, el dictamen debería estar el próximo 4 de noviembre.

“Es tiempo de diálogo para recalcular los próximos pasos, sino el martes que viene se firmará a favor de un presupuesto que el Ejecutivo no quiere”, señaló en declaraciones a la prensa la diputada del PRO, Silvana Giudice.

Y es que libertarios y aliados apuestan que después del 10 de diciembre la reconfiguración de bancas arrojará una foto de “un Congreso equilibrado y funcional a la gobernabilidad”.

“Los emplazamientos surgieron en este periodo por una mayoría que piensa que puede sacar un presupuesto sin la voz del Ejecutivo. Esta todo abierto para debatir a fines de gobierno y poder acordar una sesión. Donde sí tenemos un consenso se pueda aprobar y sin esperar las nuevas mayorías”, agregó Giudice.

Sin embargo, desde la oposición el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez indicó que es muy importante dictaminar el martes que viene. “No va a depender solamente de nosotros, pero no me gustaría que alguno esté planteando dudas sobre la legitimidad de un cuerpo que fue elegido y muchos de nosotros también tuvimos la oportunidad de ser reelegidos como corresponde. Nosotros vamos a intentar avanzar para el martes, después dependerá de cada uno de los bloques”, afirmó.

Lo llamativo es que el espacio que la semana pasada había anunciado tener un dictamen para condicionar al gobierno nacional, no apareció en ninguno de los encuentros que se realizaron esta semana. Ningún integrante de Encuentro Federal, el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto se hizo presente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.